Meteo – Piogge e temporali colpiscono ancora una parte del Paese, ecco l’allerta della Protezione Civile

Maggiore stabilità e relativo bel tempo in serata

A seguito di una giornata comunque contrassegnata dal maltempo soprattutto sul basso versante tirrenico, le condizioni meteo tenderanno a migliorare nelle prossime ore, con fenomeni in parte già in esaurimento attualmente specie su Abruzzo e Alpi nordorientali, come mostrano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. Tuttavia, qualche nucleo instabile e possibilmente temporalesco insisterà in serata sui settori adriatici della Puglia, con temperature che, in questo contesto, confermeranno mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore in Italia.

Nuovo maltempo in arrivo per domani

Un cavo perturbato di matrice atlantica lambirà l’Italia nella giornata di domani sabato 12 settembre per poi affondare sul settore balcanico. Tale dinamica determinerà comunque un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, con piogge e temporali nuovamente in ingresso sul medio versante adriatico e sulle regioni meridionali, specie, ancora una volta, quelle tirreniche, con fenomeni localmente anche intensi. L’instabilità continuerà a rimanere protagonista sul nostro Paese anche in serata, quando i rovesci o i temporali si sposteranno principalmente sul versante jonico. Il tempo rimarrà più stabile e asciutto sulle regioni centro-settentrionali, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e settori costieri di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Sicilia occidentale, settentrionale ed orientale, Calabria, Basilicata occidentale e Puglia meridionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in ulteriore calo al Meridione e sui settori adriatici centrali, localmente sensibile. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, sabato 12 settembre 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

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