Meteo – Nuova irruzione polare in arrivo entro il Weekend in Italia, con rinnovato maltempo e nevicate a quote basse: i dettagli

Ciclone Harry assicura forte maltempo in Italia

Il ciclone Harry sta alimentando una fase di duro maltempo per alcune zone della nostra Penisola, con piogge, temporali e nubifragi che si susseguono già da ieri sulla Sardegna tirrenica e che oggi stanno sferzando anche le aree joniche di Sicilia e Calabria. Nevicate copiose stanno coinvolgendo inoltre l’Etna e l’Appennino calabrese a quote di montagna, con instabilità in estensione anche su parte del sud peninsulare, dove fiocchi riescono a scendere fin sui 700/800 metri a causa di un flusso artico che, contestualmente, ha determinato un significativo abbassamento delle temperature al nord e medio versante adriatico.

Prossime ore con maltempo insistente sulle medesime aree del Paese

Nel corso delle prossime ore il quadro meteorologico sarà pressoché confermato, con piogge, temporali e nubifragi ancora su Sicilia e Calabria joniche in primis, e più puntuali, ma ancora insistenti sulla sponda tirrenica della Sardegna. Nevicate copiose riguarderanno l’Etna e l’Appennino calabrese, con fiocchi sulle montagne campane e lucane fin sui 700/800 metri. Maggiore stabilità altrove, con temperature che, al nord e medio versante adriatico, risulteranno pienamente invernali.

Relativo miglioramento nei prossimi giorni, con nuovo peggioramento da venerdì

Un relativo quanto temporaneo miglioramento avanzerà in direzione del nostro Paese nei prossimi giorni, con instabilità residua sul medio-basso versante adriatico e con nuovo peggioramento che coinvolgerà la Sardegna già da giovedì 22 gennaio. Tale peggioramento si estenderà entro venerdì 23 sulle regioni settentrionali, con neve a quote basse e fin sui 100/300 metri e fino in collina sulla Liguria.

Forte maltempo da nord a sud nel Weekend, con neve a tratti fino in pianura al nord

Il maltempo si estenderà successivamente in tutto il Paese entro il Weekend a causa di un’irruzione di stampo polare marittimo, con fenomeni a tratti anche diffusi e localmente intensi e a carattere di nubifragio, specie lungo il versante tirrenico. Nevicate, possibilmente intense, potranno scendere fino a quote molto basse al settentrione, a tratti anche in pianura su Piemonte e Lombardia. Neve che al centro-sud si attesterà invece a quote di montagna, con temperature che, in questo contesto, appariranno di conseguenza tipicamente invernali e leggermente sotto la media al nord.