METEO MILANO – Torna il BEL TEMPO anche per i prossimi giorni, ma con NEBBIA al mattino. Le PREVISIONI

Meteo domani – Nella giornata di domani, con ulteriore aumento dei valori di geopotenziale, le condizioni meteo risulteranno stabili. Ancora nebbie e nubi basse al mattino sui settori della Pianura Padana e prevalenza di cieli sereni altrove. La seconda parte della giornata vedrà tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutta la Lombardia. Le temperature tenderanno a diminuire nei valori mini e risulteranno stazionarie in quelle massime e su Milano saranno comprese tra i 10°C e i 19°C. Vediamo ora la tendenza meteo per i prossimi giorni .

Meteo oggi – Giornata piuttosto stabile quella odierna su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto con banchi di nebbia sulle pianure meridionali, specie al primo mattino, mentre sul resto della regione avremo prevalenza di cieli sereni. Nel corso delle ore la nebbia e le nubi basse tenderanno a dissolversi e cosi avremo sia al pomeriggio che in serata prevalenza di cieli sereni su tutta la regione. Temperature comprese tra i 12°C e i 19°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. La saccatura depressionaria nella giornata odierna penetra maggiormente sul Mediterraneo ed in questo modo i flussi umidi sud-occidentali si fanno più instabili. Avremo quindi molta nuvolosità in transito in Italia ed anche delle piogge specie sulle regioni centrali, mentre delle schiarite iniziano ad arrivare al Nord-Ovest. Vediamo a seguire le previsioni meteo per Milano.

Tendenza meteo per i giorni a seguire

Nel corso dei prossimi giorni saremo interessati da un vasto campo di alta pressione che mantiene stabili le condizioni meteo su gran parte della Penisola Italiana, Lombardia compresa, almeno fino a metà della prossima settimana. Questo porterà dunque su Milano e la Lombardia ancora tempo stabile con cieli soleggiati o con al più qualche nube in transito ma sempre con tempo asciutto. Le temperature non subiranno grosse variazioni mantenendosi in media con quelle del periodo. Seguite tutti i prossimi aggiornamenti meteo per non perdervi alcuna novità a riguardo.