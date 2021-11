METEO MILANO – Tornano NEBBIE e NUBI BASSE in VAL PADANA, attenzione alla VISIBILITA’ fino al WEEKEND

Condizioni meteo a Milano e in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Si apre il sipario sulla stagione delle nebbie in Lombardia ed in particolar modo in Pianura Padana, grazie all’avvento di un robusto anticiclone che ci terrà compagnia fino alla giornata di domenica. Per queste giornate è prevista una riduzione della visibilità al mattino e nelle ore serali, grazie alla persistenza di nuvolosità nei bassi strati dell’atmosfera che potrebbe risultare piuttosto compatta localmente. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo per Milano.

Meteo Milano oggi

Meteo – Giornata odierna caratterizzata da nubi basse su Milano ed in generale in pianura; ampi spazi di sereno sui settori Alpini; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con velature in transito sui settori settentrionali della Lombardia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ancora in compagnia di molte nubi sulle zone meridionali della Lombardia. Non sono previste variazioni di rilievo nella notte. Temperature su Milano comprese tra 9°C e 12°C. Ventilazione debole di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Previsioni meteo di Milano per domani

Meteo weekend – Giornata di sabato in compagnia di nebbie al mattino su tutta la Val Padana, mentre sulle Alpi sono previsti ampi spazi di sereno. Nuvolosità più irregolare prevista al pomeriggio ma sempre in un contesto asciutto. In serata si rinnova la formazione di nebbie sui medesimi settori. Ancora nessuna variazione nella notte. Temperature previste tra 8°C e 12°C. Ventilazione debole dai quadranti occidentali. Vediamo le previsioni per i giorni successivi.