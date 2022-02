METEO MILANO – Un altro WEEKEND in compagnia di NUBI BASSE sulla LOMBARDIA ed in PIANURA PADANA

Condizioni meteo in Italia e a Milano

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano e buon venerdì! Condizioni di maltempo sull’Italia grazie ad una debole flessione della circolazione atmosferica che sta erodendo un promontorio d’alta pressione posizionato tra Penisola Iberica e Mediterraneo centro-occidentale; sulla Lombardia attese deboli precipitazioni specie sul Pavese, ma senza fenomeni associati. Vediamo di seguito le previsioni meteo nelle prossime ore e nel weekend.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo – Nella giornata di oggi venerdì 4 febbraio avremo molte nubi in transito: al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con ampi spazi di sereno su Alpi e Prealpi, mentre sul resto della regione avremo nuvolosità bassa anche compatta. Nel corso delle ore pomeridiane non sono previste variazioni di rilievo, con nuvolosità bassa in Pianura Padana e cieli sereni o poco nuvolosi sui settori settentrionali. Anche in serata e nelle ore notturne il tempo dovrebbe mantenersi asciutto con cieli molto nuvolosi sui settori di pianura a causa di una elevata presenza di nubi basse e maggiori aperture su settori alpini e prealpini. Temperature in calo nelle minime ed in aumento nelle massime, comprese tra 8°C e 12°C. Ventilazione debole dai quadranti meridionali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Domani sabato 5 febbraio avremo nuvolosità compatta lungo la Pianura Padana al mattino e su Milano; sui settori alpini e prealpini avremo cieli sgombri da nuvolosità. Anche in serata ed in nottata non si verificheranno variazioni di rilievo con tempo per lo più asciutto. Le temperature non subiranno particolari variazioni se non una flessione dei valori minimi che potranno toccare i 6°C. Vediamo a seguire la tendenza per i prossimi giorni.