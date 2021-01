METEO MILANO – Oggi molte NUBI ma senza fenomeni, domani maggiori schiarite; ecco le previsioni

Oggi molte nubi, ma senza fenomeni

Meteo Milano – Il fine settimana è iniziato con cieli grigi, ma senza fenomeni associati. Una nuova perturbazione è infatti in transito sul centro-sud Italia, lambendo solamente le regioni settentrionali dove la pressione risulta in graduale aumento. Sulla Lombardia i cieli si presentano molto nuvolosi, ma senza fenomeni e con un campo barico livellato attorno ai 1020 hPa. Nella seconda parte di giornata non sono attese significative variazioni, con nubi sparse e schiarite in graduale ingresso a partire dai settori alpini. Su Milano la temperatura minima notturna ha fatto registrare un valore di +2°C, fino a valori negativi nelle aree più periferiche, mentre nelle prossime ore difficilmente si supereranno i +6°C.

Meteo Milano: Domani maggiori schiarite

Le condizioni meteorologiche subiranno un graduale ulteriore miglioramento nel corso della giornata di domani. La pressione è infatti attesa in ulteriore aumento sul nord Italia, mentre la perturbazione giunta nella giornata odierna transiterà sulle regioni centro-meridionali. Al mattino su Milano si potranno osservare residui addensamenti ad oscurare parzialmente il cielo, lasciando poi spazio nella seconda parte di giornata a schiarite via via più ampie. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano: torna il freddo intenso a metà gennaio?

Analizzando gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici, l’Inverno potrebbe proseguire indisturbato ancora a lungo sull’Italia. Un’ondata di freddo intenso interesserà l’Europa a partire dal 13 gennaio, determinando un nuovo calo delle temperature anche sull’Italia. Correnti fredde settentrionali torneranno ad interessare anche la Lombardia, dove il clima si manterrà decisamente invernale anche nel corso della prossima settimana. Al momento è ancora prematuro sbilanciarsi sul possibile ritorno della neve a Milano, ma non escludiamo nuovi possibili episodi nevosi entro la fine del mese. Rimanete aggiornati!