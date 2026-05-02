Meteo domani 3 maggio: stabilità prevalente in Italia con qualche nube in transito da ovest

Situazione sinottica europea Massimi dell’alta pressione sull’Europa centro-orientale con valori al suolo fino a 1025 hPa ma promontorio anticiclonico che parte dal Mediterraneo centro-occidentale. Circolazione depressionaria presente in Atlantico con due distinte gocce d’aria più fredda in quota, una ad ovest delle Isole Britanniche ed una appena ad est delle Isole Azzorre. Una saccatura depressionaria colma da aria fredda che dai Balcani si muove verso il Mar Egeo, lasciando spazio ad un deciso miglioramento sull’Italia.

Previsioni meteo per domani, 3 maggio

Al Nord: Al mattino cieli coperti tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in estensione a Lombardia ed Emilia-Romagna ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte nubi in transito. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 3 maggio

Al Centro: Cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata attese velature in transito tra Toscana, Umbria e Lazio ma senza fenomeni associati. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 3 maggio

Al Sud e sulle Isole: Cieli sereni o al più poco nuvolosi specie sulla Sardegna nel corso delle ore diurne. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con ancora nuvolosità alta in transito specie sulle Isole Maggiori. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali.

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