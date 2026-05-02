Meteo – Il Weekend esordisce con stabilità e bel tempo generali grazie all’Anticiclone: i dettagli

Tempo stabile e asciutto in tutta Italia

La giornata odierna ha esordito con condizioni meteo di generale stabilità e bel tempo grazie al ritorno di un possente campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana sul bacino del Mediterraneo centrale, i cui primi effetti si sono rivelati sulla stragrande maggioranza del Paese già ieri, quando i rovesci e gli occasionali temporali attivatisi tra la Sicilia e la Calabria hanno costituito più che altro un’eccezione. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente un aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Si apre una fase di stabilità e bel tempo

L’espansione ulteriore dell’Anticiclone afroazzorriano sul Mediterraneo centrale ha messo la parola fine ai suddetti rovesci e temporali tra Sicilia e Calabria, per la verità già dalla serata di ieri e apre così una fase di stabilità e bel tempo destinata a protrarsi in tutta Italia o quasi per un paio di giorni. Tale scenario si protrarrà pertanto anche nel corso delle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale.

Generale stabilità e bel tempo anche nelle prossime ore

Le prossime ore vedranno l’imposizione e l’ulteriore consolidamento dell’Anticiclone afroazzorriano sul bacino del Mediterraneo centrale, che assicurerà la prosecuzione di condizioni meteo di generale stabilità e bel tempo, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Ciò significherà che i cieli, in questo contesto, si riveleranno spesso pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi sia nel pomeriggio, che in serata.

Temperature si confermeranno in lieve aumento in serata

Le condizioni meteo rimarranno generalmente stabili e asciutte e con cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi anche in serata grazie agli effetti del suddetto campo di Alta pressione di origine afroazzorriana. Il Weekend parte pertanto con evidente stabilità e bel tempo e con temperature che, in serata, confermeranno mediamente un aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, riattestandosi leggermente oltre la media di riferimento.

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