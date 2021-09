METEO MILANO – WEEKEND flagellato da una nuova PERTURBAZIONE sulla LOMBARDIA, con forti PIOGGE

Peggioramento a breve su Milano e sulla Lombardia

Salve e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Da ieri il nostro territorio è interessato da forti precipitazioni, grazie al maggiore contributo di aria instabile in quota che ha determinato la formazione di forti temporali specie sulle regioni del nord ovest. Le piogge hanno raggiunto valori a doppia cifra sul territorio di Milano (specie a ridosso dei quartieri nord) con accumuli intorno ai 30-40 millimetri; meno precipitazioni sulle zone meridionali tra Cremona e Pavia. Spiccano i valori pluviometrici del parco delle Orobie, dove le piogge hanno oltrepassato i 60 millimetri, tra le provincie di Bergamo e Lecco, con picchi fino a 80-90 millimetri giornalieri. Da domenica il maltempo tornerà in maniera copiosa, con altrettante piogge in arrivo su tutto il territorio regionale. Vediamo dunque di seguito le previsioni per oggi e domani.

Previsioni meteo di Milano odierne

Meteo – Al mattino nuvolosità irregolare, con tempo generalmente asciutto; al pomeriggio attese schiarite sulle zone pianeggianti e su Milano; isolati temporali possibili sulle zone al confine con il trentino alto adige. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra 18°C e 26°C su Milano. Ventilazione debole in prevalenza dai quadranti meridionali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo weekend – Domani sabato 18 settembre, avremo cieli irregolarmente nuvolosi sulle zone di pianura, e qualche pioggia a ridosso delle aree montane. Al pomeriggio peggiora con piogge sparse anche sulle aree pianeggianti e precipitazioni più intense sui settori pedemontani orientali. In serata si rinnovano condizioni di instabilità diffusa, con fenomeni gradualmente più intensi dalla notte. Grazie alla maggiore copertura nuvolosa, le temperature sono previste in calo nei valori massimi (che potranno toccare i 23°C); mentre le minime sono previste in rialzo, fino a 20°C. I venti risulteranno deboli dai quadranti orientali. Vediamo a seguire la tendenza per i giorni avvenire.