METEO NAPOLI – Cieli sereni e CALDO fino a FERRAGOSTO, poi arriva un CLIMA più FRESCO. Le PREVISIONI

Situazione meteo sull’Italia

Buon giorno e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica mostra un robusto promontorio di alta pressione che domina il Mediterraneo centro-occidentale e che va quindi ad interessare anche la Penisola Italiana. Giornata dunque stabile sull’Italia, con cieli in prevalenza soleggiati da Nord a Sud per l’intera giornata, anche se non mancheranno dei temporali pomeridiani sui rilievi alpini e sui settori appenninici settentrionali. Giornata calda specie al Centro-Nord, al Sud e sulla Sicilia ancora caldo ma in lieve attenuazione. Vediamo di seguito con maggiore dettaglio le previsioni meteo attese su Napoli.

Meteo Napoli oggi

Meteo Napoli – Giornata odierna pienamente stabile su Napoli e la Campania. Al mattino avremo tempo asciutto con cieli sereni su tutta la regione. Nel corso delle ore pomeridiane il tempo si manterrà asciutto ma avremo la presenza di qualche nube, specie nelle zone interne della Campania, che renderanno i cieli poco nuvolosi alternati a delle schiarite. In serata ampie schiarite ovunque con cieli completamente sereni su tutta la regione. Le temperature sulla città di Napoli saranno comprese tra i 26°C e i 31°C, mentre nelle zone interne si potrà arrivare anche fino a 37-38°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!

Meteo Napoli domani sabato 14 agosto

Meteo Napoli – Anche nella giornata di domani le condizioni meteo saranno ancora stabili e i cieli soleggiati. Al mattino avremo tempo stabile e cieli sereni su tutta la regione. Nelle ore pomeridiane si avrà della leggera formazione di nuvolosità nei settori interni della Campania, mentre sul resto della regione i cieli continueranno ad essere in prevalenza sereni. In serata nuvolosità in dissolvimento e cieli sereni ovunque. Le temperature saranno per lo più stazionarie o in lieve aumento e nelle pianure e vallate interne della regione si potranno raggiungere valori di 38-39°C. Vediamo ora le previsioni meteo per il giorno di Ferragosto.

CONTINUA A LEGGERE