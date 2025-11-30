Meteo Napoli – Frequenti passaggi nuvolosi e possibili temporali in arrivo in città: ecco le previsioni

Maltempo in ingresso sull’alto versante tirrenico
Dopo che l’avanzamento della nuvolosità spesso compatta ha contrassegnato la giornata odierna dei settori più occidentali dello stivale, qualche rovescio fa il suo ingresso in queste ore sulla Liguria, di debole o moderata intensità. Sul resto del Paese, Napoli compresa come vedremo, le condizioni meteo rimangono relativamente stabili e asciutte, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento.
Previsioni meteo Napoli oggi
Cieli pressoché sereni si susseguono fin dalle prime ore della notte odierna a Napoli, con le condizioni meteo che appaiono visibilmente stabili e asciutte. Qualche innocuo passaggio nuvoloso transiterà sui cieli partenopei solo in serata, in un contesto comunque stabile, come su gran parte dello stivale. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +9°C di minima e i +16°C di massima circa.
Nubi e temperature in aumento per domani
Nella giornata di domani lunedì 1° dicembre si assisterà ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, che si tradurrà a Napoli in maggiore nuvolosità, ma con assenza di fenomeni di rilevanza. Il tempo resterà pertanto relativamente più stabile e asciutto, con temperature che, in questo contesto, subiscono un aumento sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi a causa dell’attivazione di un richiamo di correnti più miti.
Possibili temporali in arrivo per martedì
Il peggioramento potrebbe consacrarsi a Napoli solamente nella giornata di martedì 2 dicembre, con piogge e possibili temporali anche particolarmente intensi in città che, ad intermittenza, la colpiranno dal mattino fino a sera, quando invece è prevista un’attenuazione della fenomenologia. Le temperature, in questo caso, non subiranno tuttavia significative variazioni, risultando al più in lieve e nuova diminuzione nei valori massimi.
