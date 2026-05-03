Meteo – Alta pressione in indebolimento, primi cenni di cambiamento; i dettagli

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un promontorio anticiclonico disteso dal nord Africa sino al centro-est Europa, affiancato ad est da una saccatura alimentata da correnti fresche distesa tra la Russia meridionale ed il Mediterraneo orientale ed una seconda sull’Europa occidentale in progressivo spostamento verso levante. In tal modo la pressione tende a scendere sui settori occidentali italiani con prime infiltrazioni umide.

Situazione meteo in atto sull’Italia

Immagine satellitare mostra i primi segni di cedimento dell’alta pressione. Nubi medio-alte hanno infatti raggiunto le regioni di Nordovest e Sardegna, mentre sottili velature transitano sui settori tirrenici ed Emilia. Al momento non si registrano fenomeni significativi, mentre le temperature risultano piuttosto elevate per il periodo sulla Pianura Padana centro-orientale con punte di +27/+28°C tra basso Veneto, mantovano ed Emilia sud-orientale.

Tendenza meteo prossime ore

Nel corso del pomeriggio addensamenti medio-alti di passaggio insisteranno al centro-nord e Sardegna, ma con tempo asciutto, ampio il soleggiamento al sud ed Isole. Nel corso della sera attesi innocue addensamenti in transito anche sui settori meridionali tirrenici e Sicilia, ulteriore ispessimento della nuvolosità nottetempo al Nordovest e Sardegna per l’avvicinamento da ovest di una nuova perturbazione con qualche debole fenomeno possibile su Piemonte e Sardegna.

Arriva il maltempo nel corso della prossima settimana

Prima parte della prossima settimana che farà registrare un cedimento dell’alta pressione per l’avanzamento di una saccatura dal vicino Atlantico verso il centro Europa, determinando un calo barico anche sul Mediterraneo centrale. Atteso un peggioramento del tempo progressivo anche sull’Italia con ritorno di nubi e precipitazioni, specie al centro-nord.

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