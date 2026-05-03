Meteo domani 4 maggio: perturbazione in arrivo con piogge e temporali a partire dal Nord-Ovest

Situazione sinottica europea Promontorio anticiclonico tra Mediterraneo centrale ed Europa orientale con massimi di pressione al suolo intorno a 1015 hPa. Sui settori occidentali del continente si muove però una vasta saccatura depressionaria che porterà poi un peggioramento a partire dalle regioni del Nord Italia. Campo di alta pressione anche sull’Atlantico con massimi al suolo intorno a 1030 hPa a nord delle Isole Azzorre.

Previsioni meteo per domani, 4 maggio

Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito sulle regioni settentrionali con piogge e temporali sparsi sl Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora fenomeni sui settori occidentali, più asciutto altrove con nuvolosità in transito. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni in arrivo anche al Nord-Est. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per domani, 4 maggio

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulle coste tirreniche. Nel pomeriggio poche variazioni con deboli piogge sulla Toscana, più asciutto altrove ma con cieli nuvolosi. In serata e nottata precipitazioni sparse su Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per domani, 4 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nuvole in transito. Al pomeriggio nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole, deboli piogge sulla Sardegna. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.