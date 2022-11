Meteo Napoli – Piogge e forti temporali attesi nel weekend; le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Torna il maltempo sull’Italia per il transito di una nuova intensa perturbazione atlantica. Un vortice di bassa pressione in formazione sul ramo ascendente di una saccatura presente sul Mediterraneo centro-occidentale, si porterà dalla Sardegna al medio Tirreno nel corso della giornata odierna, causando condizioni meteo perturbate su molte regioni centro-meridionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli: Sabato di maltempo sulla Campania, rischio nubifragi

Giornata di sabato al via con molte nubi sulla Campania, interessata da un flusso umido pilotato dal vortice di bassa pressione in risalita dalla Sardegna al medio Tirreno. Rischio piogge e temporali sin dal mattino su tutta la regione, con rischio nubifragi. Piogge e temporali anche su Napoli. Graduale miglioramento dalla sera con fenomeni meno intensi ed irregolari. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature stazionarie e comprese tra i +15°C di minima ed i +18°C di massima.

Domenica con residui fenomeni, ma in miglioramento

Vortice di bassa pressione in discesa verso il sud Italia, rinnoverà condizioni meteo ancora instabili sulla Campania. Giornata di domenica al via con acquazzoni e temporali sparsi su tutta la regione, seppur con fenomeni meno intensi. Graduale miglioramento nel corso del pomeriggio quando su Napoli la probabilità di precipitazione risulterà decisamente bassa. Schiarite nottetempo.

Prossima settimana al via stabile, poi nuovo maltempo

Meteo Napoli – Avvio della prossima settimana stabile e con ampie schiarite nel corso della prima parte della giornata di lunedì 21 novembre. Tra la sera e la notte una nuova perturbazione è attesa sull’Italia, portando una fase di maltempo anche su Napoli con ritorno di piogge anche intense. Possibile pausa più stabile per la seconda parte della settimana, per un possibile arrivo dell’alta pressione.





