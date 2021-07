METEO NAPOLI – PIOGGE e TEMPORALI nella giornata odierna, migliora in seguito con aumento delle TEMPERATURE

Situazione meteo sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo italiano. La goccia fredda colpevole del maltempo prima sull’Europa centrale e poi nel corso del weekend anche sull’Italia provocando disagi per allagamenti e alluvioni, è ancora attiva sul Mediterraneo e nella giornata odierna si troverà posizionata tra l’Adriatico e la Penisola Balcanica. Questo porterà ancora maltempo sulle regioni adriatiche e sul Sud Italia con temporali anche intensi. Vediamo nel dettaglio le condizioni meteo attese su Napoli.

Meteo Napoli: domenica a rischio temporali

Meteo Napoli – Giornata caratterizzata da condizioni meteo instabili su Napoli e sulla Campania. Al mattino avremo cieli poco o irregolarmente nuvolosi con tempo per lo più asciutto, salvo qualche pioggia isolata nelle zone interne nella tarda mattinata. Nelle ore pomeridiane instabilità in aumento con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi e piogge e temporali sparsi. Localmente i temporali potranno essere molto intensi specie sui settori meridionali della regione, provocando disagi e locali allagamenti. In serata fenomeni in esaurimento con nuvolosità in lieve dissolvimento ed avremo dunque tempo asciutto su tutta la regione con cieli poco nuvolosi. Temperature stazionarie che su Napoli saranno comprese tra i 22°C e i 27°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!

Previsioni meteo Napoli per domani

Meteo Napoli – Nel corso delle ore la goccia fredda tenderà a colmarsi e sul Mediterraneo occidentale è in rimonta un campo di alta pressione. Questo porterà un miglioramento delle condizioni meteo anche su Napoli e la Campania. Al mattino avremo cieli poco nuvolosi su gran parte della regione con maggiore addensamenti nelle zone interne ma senza fenomeni associati. Nel corso del pomeriggio il tempo si manterrà stabile e asciutto, con nuvolosità in diminuzione portando i cieli ad essere sereni o al più poco nuvolosi. In serata si rinnoveranno condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutta la regione. Le temperature tenderanno ad aumentare grazie anche al maggiore soleggiamento e sulla città di Napoli saranno comprese tra i 24°C e i 28°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni.

