Meteo Napoli – Possibile ancora qualche pioggia pomeridiana, ma nei prossimi giorni tanto sole e clima mite

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e buon mercoledì da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Ancora instabilità pomeridiana in Italia a causa della presenza di aria fredda in quota, con acquazzoni e temporali specie al Centro-Sud. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni meteo per la Campania ed in particolare per la città di Napoli.

Meteo Napoli oggi

Meteo Napoli – Al mattino avremo tempo stabile tempo stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, maggiore addensamenti nelle zone interne della Campania per la presenza di nuvolosità bassa. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere temporalesco, specie nelle zone interne, più asciutto sui settori costieri, città di Napoli compresa, con cieli poco nuvolosi. Migliora in serata con tempo più asciutto e graduali schiarite. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi, comprese su Napoli tra i +10/+11°C di minima ed i +18/+19°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

La giornata di domani risulterà più stabile sulla Campania. Al mattino avremo tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni e locali foschie o addensamenti da nuvolosità bassa. Al pomeriggio isolate piogge nelle zone più interne a ridosso dell’Appennino, soleggiato su Napoli e sul resto della regione. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Di seguito la tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana. Temperature stabili, comprese su Napoli tra 10°C e 16°C.

Tempo in miglioramento andando verso il weekend

Tra le giornate di venerdì e sabato un promontorio anticiclonico andrà ad espandersi sul Mediterraneo centro-occidentale, portando maggiore stabilità in Italia. In questi ultimi giorni della settimana avremo tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati su Napoli e su tutta la regione. Inoltre anche le temperature tenderanno ad aumentare, con massime anche sopra i 20°C sul capoluogo partenopeo. Ma una nuova perturbazione è in arrivo per il Ponte del 25 aprile.

