Meteo Napoli: rinforzo dell’alta pressione e temperature in rialzo

L’Alta pressione domina il Mediterraneo

Tutto il Mediterraneo, compresa l’Italia, è alle prese con l’alta pressione di matrice azzorriana, che ha regalato tempo stabile e clima relativamente gradevole da oltre una settimana in tutto il Paese. In particolar modo per la città di Napoli i valori massimi si sono tenuti spesso al di sotto dei +30°C e anche nella giornata odierna le temperature massime sono distanti da quel traguardo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per Napoli per la giornata di domenica 21 luglio con un accenno anche a ciò che è previsto per inizio settimana prossima.

Temperature in incremento

L’anticiclone azzorriano tra alti e bassi ha caratterizzato tutta la settimana e sembra chiudere con un leggero rinforzo in sede mediterranea, con valori termici destinati inevitabilmente a salire anche se di poco, sia per quanto riguarda i valori minimi che massimi. Anche le condizioni meteorologiche di Napoli come di tutta la Campania miglioreranno, poiché i flussi umidi balcanici che hanno generato quest’oggi addensamenti a tratti importanti lungo la dorsale appenninica sono destinati ad essere spazzati via dalla forza della cupola anticiclonica. Dunque, le temperature che quest’oggi si attestano sui +28°C nel napoletano, nella giornata di domenica 21 luglio sono destinate ad avere una leggera flessione verso l’alto di 1 o massimo 2°C, a seconda delle zone. Rimangono piuttosto alte le temperature notturne, classico del clima partenopeo che risente molto della mitezza marittima (responsabile della bassa escursione termica giornaliera).

Previsioni meteo Napoli per il 21 luglio

Da quanto precedentemente scritto, ci si aspetta dunque un lieve rialzo termico anche per la città di Napoli che vedrà la colonnina di mercurio salire fino a +28/+29°C dipendentemente dalla zona, con cieli pressoché sereni tutta la giornata così nella città partenopea, così nel resto della Campania. Le temperature minime si attesteranno intorno ai +22/+23°C con valori igrometrici medio-alti a causa della vicinanza del mare.