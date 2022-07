METEO NAPOLI – Tempo STABILE ed AFA sulla città partenopea ancora a lungo; le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! L’Estate prosegue senza particolari scossoni sulle regioni meridionali, protette dalla presenza di un vasto e robusto campo altopressorio ben saldo sul bacino del Mediterraneo. Tempo stabile nei prossimi giorni anche sulla Campania, salvo qualche disturbo sull’Appennino, ma con clima afoso per via degli elevati tassi d’umidità con la città di Napoli oggi da bollino arancione. Un possibile cambio circolatorio potrebbe registrarsi nel corso del prossimo weekend.

Meteo Napoli: domenica di bel tempo, ma con giornata decisamente afosa

Campo barico livellato attorno ai 1017 hPa ed il transito in quota di masse d’aria calde e secche, determineranno condizioni meteo stabili sulla città di Napoli e sulla Campania per il prosieguo del weekend. Il sole sarà il protagonista indiscusso sia durante le ore del mattino che in quelle pomeridiane-serali; addensamenti a ciclo diurno potranno interessare nella seconda parte della giornata i settori a ridosso dell’Appennino, dove non è escluso qualche breve acquazzone o temporale. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature sostanzialmente invariate e comprese tra i +25°C della notte ed i +32°C del primo pomeriggio. Attenzione agli elevati tassi d’umidità con afa e condizioni bioclimatiche in peggioramento.

Meteo stabile e temperature senza eccessi su Napoli, qualche disturbo sull’Appennino

Meteo Napoli – L’anticiclone manterrà tempo estivo sulla città partenopea per gran parte della prossima settimana, garantendo stabilità lungo le coste e con temperature su Napoli senza eccessi; da segnalare la possibile presenza di addensamenti bassi o foschie al primo mattino lungo le coste, ma in dissolvimento entro il pomeriggio. Un lieve calo dei geopotenziali potrà favorire lo sviluppo di qualche acquazzone e temporale a ridosso dei settori appenninici, non interessando quindi la città di Napoli. Nel corso del prossimo weekend possibile cambio circolatorio con ingresso di masse d’aria relativamente più fresche di natura oceanica, con calo termico e maggiore instabilità.

Temperature notturne decisamente calde, massime vicine alle medie del periodo

Meteo Napoli – Da un punto di vista termico sulla città di Napoli ci attendiamo giornate ancora dal “sapore” tropicale, ovvero con valori notturni superiori ai +20°C. Le temperature notturne, infatti, saranno comprese tra i +24/+25°C, ben 6°C al di sopra delle medie del periodo. Per quanto riguarda i valori diurni, invece, oscilleranno attorno ai +31/+32°C, risultando quindi più consoni per il periodo. Caldo più intenso sui settori interni della Campania, con massime anche di +35°C.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli sostanzialmente stabile per l'affermazione dell'alta pressione con bel tempo e caldo estivo su tutta la regione nei prossimi giorni.