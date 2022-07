METEO – Italia ALLERTA per CALDO INTENSO ed AFA, oggi salgono a 19 le città italiane da bollino rosso; ecco quali

Caldo ed afa in accentuazione

Meteo Italia – Buongiorno e buona domenica a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! L’Italia si ritroverà ancora “avvolta” da una bolla d’aria calda che renderà le giornate ancora calde e con clima afoso, per via degli elevati tassi d’umidità nei bassi strati. L’anticiclone non mollerà tanto facilmente la presa dall’Europa meridionale, mentre un graduale abbassamento del flusso umido oceanico porterà nei prossimi giorni qualche disturbo sulle regioni settentrionali ed un lieve calo termico.

Meteo domenica 24 luglio

Meteo – La giornata odierna vedrà l‘Italia interessata da un campo barico mediamente alto e livellato attorno ai 1016/1017 hPa. La giornata trascorrerà quindi con bel tempo da nord a sud, salvo qualche addensamento in transito sulle regioni di nordovest e sui settori costieri tirrenici della Calabria. Lievi infiltrazioni umide in quota favoriranno lo sviluppo di qualche acquazzone o temporale tra il pomeriggio e le ore pre-serali su Alpi e tra i settori dell’Appennino Ligure ed Emiliano; i fenomeni risulteranno piuttosto localizzati e di breve durata. Locali acquazzoni non sono esclusi anche tra l’Appennino Lucano e La Sila. Sole e caldo in pianura e lungo le coste, con afa in aumento.

Caldo ancora intenso, attese punte vicine ai +40°C

Il caldo continua ad essere decisamente anomalo sul nostro Paese. Anche nella giornata di ieri sono stati toccati i +40°C, specie sulle zone interne tra Umbria e viterbese orientale, nonché tra ravennate, forlivese e ferrarese. Nella giornata odierna saranno attesi ancora picchi elevati con valori di +36/+38°C tra Emilia-Romagna, Lombardia sudorientale e pianure Veneto-Friulane, +37/+39°C tra Umbria e provincia orientale viterbese, mentre al sud i +38/+40°C su Puglia, materano, cosentino e zone interne di Sicilia e Sardegna. Unite alle alte temperature ci saranno anche elevati tassi d’umidità, con disagio bioclimatico quindi in aggravamento. Per un lieve calo termico bisognerà ancora pazientare qualche giorno, ma vediamo nella prossima pagina il bollettino emesso dal Ministero della Salute sulle città a maggior rischio disagio per il caldo nella giornata odierna.

CONTINUA A LEGGERE





Bollettino del Ministero della Salute, oggi salgono a 19 le città da bollino rosso

Il caldo elevato unito ai tassi d’umidità ed alla scarsa ventilazione portano inevitabili disagi alla popolazione. Questo l’ultimo comunicato emanato dal Ministero della Salute sulle città a rischio per il caldo nella giornata odierna: bollino rosso per oggi sabato 23 luglio su ben 19 località: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Firenze, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo; bollino arancione su Ancona, Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria. Infine bollino giallo per Bari. Ricordiamo che il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di forte disagio bioclimatico, con effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche). Per tutte le raccomandazioni da utilizzare in caso di allerta caldo, vi rimandiamo al bollettino del Ministero della Salute. Rimanete aggiornati con i prossimi editoriali meteo per avere ulteriori informazioni sull’ondata di caldo!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.