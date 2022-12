Meteo Natale – Alta pressione e stabilità anche per Santo Stefano, le previsioni per l’Italia

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Blanda perturbazione in transito in Italia, grazie ad un’infiltrazione d’aria più umida che apporterà qualche pioggia in Italia. L’alta pressione in questo frangente è disposta lungo i paralleli e raggiunge massimi fino a 1025 hPa al meridione. Condizioni meteo in Italia stabili al centro-sud, dove non mancherà il fenomeno della Maccaja sui settori Tirrenici e nuvolositàche si farà sentire specialmente al nord Italia.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Queste le previsioni meteo dettagliate per Mercoledì 21 Dicembre: AL NORD: Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge e neve sulle Alpi centro-occidentali a quote medie, più asciutto su Romagna e Triveneto. Al pomeriggio precipitazioni in arrivo anche al Nord-Est mentre migliora al Nord-Ovest. In serata residue piogge tra Liguria ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. AL CENTRO: Al mattino nuvolosità irregolare sul versante tirrenico ma con tempo asciutto, ampi spazi di sereno sul versante adriatico. Al pomeriggio piogge in arrivo sulla Toscana, invariato altrove. In serata instabilità in aumento con piogge sparse, più asciutto su Abruzzo e Basso Lazio. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo locali piogge sulla Sardegna occidentale e settentrionale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi sparse sulla Sardegna ma con tempo per lo più asciutto. Settimana che vedrà una particolare incidenza di nebbie e nubi basse specialmente in Pianura Padana; fino al weekend infatti non dovrebbero essere previsti cambiamenti.

Fino a Natale nessuna variazione

Seconda parte della settimana che vedrà sullo scenario europeo un pattern barico di tipo zonale, con l’alta pressione schiacciata alle medie-basse latitudini europee ed una serie di depressioni disposte da ovest verso est alle latitudini più settentrionali. Per questo motivo il weekend di Natale dovrebbe risultare particolarmente stabile in Italia. Confeerma anche il modello europeo questa configurazione, che addirittura potrebbe prolungarsi fino agli ultimi giorni del 2022.

Verso Capodanno alta pressione in spostamento

Gli ultimi giorni dell’anno potrebbero ancora essere condizionati dal promontorio d’alta pressione sub-tropicale; questo si potrebbe spostare verso est, permettendo l’ingresso di correnti umide dai quadranti occidentali. Trattandosi di una tendenza seguite i nostri prossimi aggiornamenti meteo.

