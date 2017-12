Meteo Natale: come da tradizione molte nubi e pioviggini su alcune regioni, spazio al bel tempo altrove. Vediamo il tempo previsto oggi 25 dicembre 2017 sull’Italia

Meteo Natale: come da tradizione molte nubi e pioviggini su alcune regioni, spazio al bel tempo altrove – Siamo ormai prossimi a vivere la giornata del Natale 2017 all’insegna di un vasto campo di alta pressione che domina il comparto europeo centro-occidentale, ma non mancherà qualche disturbo su alcune regioni con clima uggioso e locali pioviggini. Sacche di aria più umida nei bassi strati tenderanno infatti ad intensificarsi su Liguria e Toscana portando deboli piogge e cieli generalmente coperti o molto nuvolosi. Nubi a tratti compatte o locali banchi di nebbia potranno interessare anche le regioni settentrionali e in particolar modo le aree pianeggianti di Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Altrove ci sarà invece spazio per ampie schiarite e tempo generalmente stabile e soleggiato con temperature massime anche al di sopra della media stagionale.