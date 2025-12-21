Meteo – Festività di Natale con maltempo e calo termico? Le ultimissime

Molte nubi di passaggio sull’Italia, ma con pochi fenomeni

Campo barico mediamente livellato attorno ai 1015 hPa sul Mediterraneo centrale, ma in progressiva flessione da ovest per la discesa di una saccatura oceanica. Weekend sull’Italia che proseguirà con il transito di addensamenti sparsi a cui potranno essere associati deboli fenomeni, specie sulle regioni di Nordovest, Sardegna e settori ionici. Nubi basse e foschie insisteranno sulla Pianura Padana centro-orientale in un contesto termico con valori mediamente al di sopra delle medie climatologiche.

Maltempo protagonista durante la settimana di Natale

Ultimi aggiornamenti modellistici confermano un deciso calo barico sul Mediterraneo centro-occidentale e sul vicino Atlantico durante la settimana di Natale. Atteso l’ingresso di impulsi perturbati sull’Italia con maltempo e calo termico diffuso per l’ingresso di correnti nord atlantiche. Le precipitazioni risulteranno abbondanti su gran parte del Paese, mentre le temperature potrebbero tornare vicine alle medie del periodo, specie al nord e settori occidentali.

Vigilia di Natale a rischio maltempo al nord e parte del centro

Vasta area depressionaria in azione sul Mediterraneo centro-occidentale, con minimo al suolo in azione tra alto Tirreno e Mar Ligure, determinerà una Vigilia di Natale incerta su parte d’Italia. La giornata sarà caratterizzata dal passaggio di molte nubi sull’Italia con precipitazioni più probabili sulle regioni settentrionali, Sardegna e settori tirrenici. Neve abbondante sulle Alpi con temperature attese in diffuso calo.

Tendenza meteo Natale e Santo Stefano

Data la dinamicità atmosferica attesa nei prossimi giorni, al momento è ancora prematuro effettuare una previsione meteo dettagliata per Natale e Santo Stefano, ma al più una possibile tendenza. Ciclogenesi che potrebbe insistere sul Mediterraneo centrale, portando condizioni meteo incerte per le festività natalizie su gran parte d’Italia. Non mancheranno comunque pause asciutte, mentre la neve potrebbe interessare ancora i settori alpini. Temperature vicine alle medie del periodo con clima dal sapore invernale specie al nord.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.