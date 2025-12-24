Meteo – Natale e Santo Stefano perturbati con rischio nubifragi e neve in collina: i dettagli

Piogge e occasionali temporali in attivazione in Italia

E’ una Vigilia di Natale piuttosto perturbata quella che fino a questo momento ha interessato l’Italia. Piogge e occasionali temporali si sono infatti azionati in maniera sparsa da nord a sud, principalmente concentrati lungo il versante occidentale dello stivale stesso e con fenomeni localmente anche intensi a causa dell’isolamento di un vortice depressionario sul bacino del Mediterraneo. Le temperature, peraltro, subiscono una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con clima praticamente invernale.

Tempo instabile anche nelle prossime ore

L’afflusso di correnti più fredde di natura artica in arrivo dai quadranti nordorientali manterrà in vita una circolazione depressionaria sul bacino del Mediterraneo che assicurerà la prosecuzione di piogge e possibili temporali anche nelle prossime ore. Le temperature in ulteriore abbassamento permetteranno alla quota neve di scendere fino in bassa collina in alcune aree del Paese (scopri quali).

Natale con il maltempo

La giornata di domani giovedì 25 dicembre, nonché Natale, non sarà poi così tanto diversa, meteorologicamente parlando, da quello a cui si è assistito nella vigilia. Un po’ insolitamente, specialmente in relazione agli ultimi Natali, le condizioni meteo si manterranno perturbate, con temperature peraltro tipicamente invernali su buona parte dello stivale. Il maltempo colpirà ancora l’Emilia Romagna e il nordovest con neve fino in collina e il medio Tirreno, con piogge in espansione anche lungo il versante adriatico durante il pomeriggio. La neve in questi casi si attesterà a quote di montagna.

Relativo miglioramento per Santo Stefano

Nella giornata di venerdì 26 dicembre, nonché festività di Santo Stefano, le condizioni meteo andranno invece gradualmente migliorando, con l’attivazione di correnti settentrionali più fredde, ma più secche sulle regioni settentrionali e sul medio Tirreno, dove si assisterà a schiarite anche piuttosto ampie. Il maltempo potrà ancora interessare tuttavia le Isole Maggiori (e con fenomeni localmente anche intensi, specie sulla Sardegna tirrenica) e il medio-basso versante adriatico, dove la neve scenderà a quote di montagna, difficilmente inferiori ai 1.000 metri.

