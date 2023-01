Meteo – Italia in balia delle fredde correnti artiche, attesa neve a bassa quota nel corso del weekend

Meteo invernale sull’Italia

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano. Una vasta ciclogenesi a carattere freddo è in azione sul Mediterraneo centrale, alimentata di correnti artiche in discesa dal nord Europa. Una profonda bassa pressione ha preso forma nella giornata di ieri sul basso Tirreno, portandosi in questa prima parte di giornata a ridosso della Puglia garganica dove ritroviamo un valore minimo barico pari a 994 hPa. Nubi che ruotano attorno a tale centro di bassa pressione con fenomeni per lo più sui settori adriatici e del sud, ma che nel corso del weekend risaliranno parzialmente verso nord, in seguito allo spostamento del centro di bassa pressione verso le Marche e domani sul medio Tirreno.

Neve in atto sull’Italia fino a quota collinari su parte del centro- sud

Attualmente i fenomeni interessano principalmente i settori del medio-basso Adriatico, la Sardegna e la Calabria. L’aria fredda che sta affluendo sull’Italia favorisce un calo anche della quota neve. In particolare attualmente rovesci nevosi a carattere irregolare interessano la Sardegna centro-occidentale a partire dai 500-600 metri, mentre la Calabria dagli 800-900 metri. Quota neve più bassa tra Marche, Abruzzo, Molise ed Appennino Umbro, mediamente dai 300-500 metri, salvo locali sconfinamenti più in basso. Fiocchi di neve dai 600 metri anche sul Gargano.

Tra la sera e la prossima notte neve sino a quote di bassa collina-pianura

Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà sostanzialmente invariata sull’Italia. Poi durante le ore serali, con lo spostamento del minino dalla Puglia alle Marche, si assisterà ad un’attenuazione dei fenomeni tra Puglia, Molise ed Abruzzo, mentre nubi e qualche fiocco di neve raggiungeranno l’Umbria, le zone interne di Lazio e Toscana, nonché la Romagna. La quota neve si porterà in tali regioni verso i 200-400 metri, ma con tendenza nella prossima notte a fiocchi sino ai settori di pianura dell’Emilia-Romagna ed occasionalmente dell’alta Toscana. Fiocchi quindi attesi in città come Perugia, Siena, Arezzo, Bologna, Forlì, sino alle porte di Firenze.

CONTINUA A LEGGERE





Domenica locali nevicate su Emilia e parte del centro, lunedì su parte del nord

Minimo di bassa pressione che nella giornata di domenica si porterà a ridosso del medio Tirreno, dove tenderà progressivamente a riassorbirsi. Tuttavia, prima riuscirà ancora a determinare deboli fenomeni in particolare tra Emilia-Romagna, Toscana ed occasionalmente sull’Umbria occidentale con quota neve al mattino dai 100-200 metri, in progressivo rialzo verso i 400-500 metri; fiocchi possibili sino alle pianura emiliane. Deboli nevicate potranno attardarsi sull’Appennino meridionale e rilievi della Sicilia, dai 700-900 metri. Lunedì possibile peggioramento del tempo sul nord Italia con fenomeni che dal Triveneto si estenderanno alle regioni di Nordovest. Neve inizialmente dai 400-600 metri, ma con fiocchi sino ai settori di pianura tra Emilia e bassa Lombardia. Dal pomeriggio quota neve in progressivo aumento al Nordest, mediamente attorno ai 500-800 metri, mentre residue nevicate potranno insistere a ridosso dei settori pedemontani emiliani. Fenomeni in arrivo anche tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria dalla sera con quota neve mediamente tra i 500-700 metri, salvo nel cuneese dove potrebbe spingersi sino ai 300-400 metri.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.