Meteo Italia – Fine settimana con freddo e neve al centro-sud, ecco i dettagli

Situazione meteo attuale

Salve e buon inizio di fine settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica attuale vede l’azione di un poderoso vortice di bassa pressione posizionato sulla Puglia che dispensa maltempo sulle regioni Adriatiche del centro-sud; giornata dunque dai connotati ancora invernali, con aria artica e tanta neve in arrivo in Appennino. Tempo del tutto stabile invece al nord Italia; di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi 21 Gennaio

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 21 Gennaio: Al Nord: Al mattino molte nubi ma in un contesto asciutto, fenomeni in Romagna con neve a bassa quota. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi su tutti i settori e qualche fenomeno solo sulla Romagna ed Emilia orientale. Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con precipitazioni in Appennino e sulle regioni adriatiche con neve oltre i 200-400 metri, più asciutto altrove. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo. In serata ancora dei fenomeni tra Marche e Umbria; neve fin verso i 200-300 metri. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutti i settori e neve oltre i 400-800 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, asciutto sulla Sicilia con ampi spazi di sereno. In serata ancora piogge tra Campania, Calabria e Sicilia occidentale con neve oltre i 700-900 metri.

Previsioni fine settimana

Focus meteo – Aria artica che dunque insisterà sull’Italia portando neve anche a quote di bassa collina su Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Gli accumuli nevosi potranno raggiungere entro la mezzanotte di Domenica 22 Gennaio anche i 100 centimetri specie sui versanti orientali del Parco Nazionale del Gran Sasso e sulla Majella. Sul resto della dorsale Appenninica, si attendono nevicate tra i 10 ed i 40 centimetri di accumulo. Le temperature risulteranno piuttosto contenute ma vediamo di quanto.

CONTINUA A LEGGERE​

Temperature in netto calo

Reiterazione del freddo anche nella giornata di Domenica; in questo frangente l’alta pressione andrà a risalire dall’Atlantico verso la Scandinavia, andando ad isolare un lago di aria molto fredda tra Mediterraneo e Balcani. Precipitazioni che insisteranno domani specie tra Marche ed Emilia Romagna, con neve fino a quote molto basse. Da menzionare le temperature che si attesteranno al di sotto delle medie del periodo di 4-6°C.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.