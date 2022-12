Meteo – Neve fino a quote di pianura nelle prossime ore, ecco le località coinvolte

Situazione meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Torna il freddo in Italia grazie ad una vasta massa d’aria di tipo artico ed annesso calo delle temperature. Quest’oggi avremo cieli coperti e piogge sparse in Italia, con possibilità del ritorno della neve a bassa quota su alcune regioni; intanto vediamo nel dettaglio le previsioni meteo.

Previsioni meteo per oggi, 13 Dicembre

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 13 Dicembre: AL NORD: Al mattino molte nuvole con deboli nevicate fino a piano tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. Al pomeriggio residue precipitazioni su Alpi occidentali e Romagna, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. AL CENTRO: Al mattino cieli nuvolosi con deboli fenomeni associati, nevosi fino a 300-700 metri. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse ma con quote neve in rialzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli nuvolosi ovunque. AL SUD E SULLE ISOLE:Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse, anche a carattere di temporale tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio fenomeni su Puglia, Calabria e Sicilia, tempo più asciutto altrove. In serata tempo stabile con residue piogge sulla Puglia, peggiora con temporali sulla Sardegna dalla notte. Nei prossimi giorni ancora perturbazioni con addolcimento delle temperature ed estese nevicate attese su Francia e Germania, possibile neve anche a Parigi.

Nuovo ritorno del maltempo da giovedì

Meteo domani – Dalla giornata di giovedì avremo un nuovo peggioramento delle condizioni meteo: aria atlantica si farà strada da ovest con un blando e fugace minimo di bassa pressione. Questo determinerà l’arrivo di precipitazioni, soprattutto sui versanti Tirrenici, con forti temporali. Possibilità di neve a quote basse, specialmente sulle regioni di nord-ovest grazie alla presenza di un cuscinetto freddo al suolo che potrebbe determinare l’arrivo della neve fin verso i 200 metri tra Torinese e Cuneese.

CONTINUA A LEGGERE​

Neve fino in pianura, ecco le località coinvolte

Stamattina la neve potrebbe cadere fin verso la pianura su Torinese, Astigiano e lungo la Pianura Padana tra Pavese e Cremonese; neve anche sull’Emilia Romagna dal Piacentino fin verso la città di Bologna. Qualche nevicata potrebbe coinvolgere la città di Aosta, mentre sulle regioni centrali la neve cadrà a quote di bassa montagna.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.