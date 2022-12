Meteo – Neve in arrivo fino alle pianure? Ecco quando e dove

Impulso artico al nord, fiocchi di neve a bassissima quota

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Un impulso artico ha raggiunto nelle ultime ore le regioni di Nordest e la Lombardia orientale, causando un peggioramento del tempo. Le precipitazioni risultano attualmente diffuse su gran parte dei settori, con temperature in graduale flessione. La neve, inizialmente a partire dai 400-600 metri, sta gradualmente scendendo di quota, portandosi tra alto Veneto e Friuli sin verso i 100-200 metri. Nel corso del pomeriggio l’aria fredda si estenderà anche all’Emilia-Romagna dove la neve è prevista scendere sui settori appenninici e pedemontani sin verso i 200-300 metri.

Freddo in aumento nei prossimi giorni con gelate estese in pianura

L’aria fredda in arrivo dalla prossima notte provocherà anche un sensibile calo delle temperature, favorendo le prime gelate di stagione. Giornata odierna che ha fatto registrare già valori sotto lo zero sulla Pianura Padana occidentale, grazie ai cieli sereni della notte; le temperature del primo mattino sono state infatti comprese tra gli 0°C del piacentino ed i -3/-4°C tra alessandrino ed astigiano. Deboli gelate anche in città come Torino e Milano, specie nelle aree più periferiche. Nubi in diradamento con meteo in miglioramento nella giornata di lunedì, favoriranno un raffreddamento radiativo nei bassi strati anche sul resto del nord. Mattina di lunedì 12 dicembre che vedrà infatti gelate diffuse sulla Pianura Padana con valori mediamente tra 0 e -3°C, ma con punte anche di -5/-6°C tra Emilia, basso Piemonte e pavese.

Nuova perturbazione martedì sull’Italia, fiocchi di neve fino al piano sul nord Italia?

Martedì arriva una nuova perturbazione sull’Italia. Il sistema instabile interesserà più direttamente le regioni centro-meridionali, riuscendo però a lambire anche parte del nord. Il minimo di bassa pressione piuttosto blando e con traiettoria tra il medio-basso Tirreno, non riuscirà a rimescolare in maniera significativa la massa d’aria fredda sul nord Italia, con il freddo che si manterrà ” intrappolato” nei bassi strati. Al momento i fenomeni, seppur deboli, sono previsti in particolare nella prima parte della giornata di martedì tra Liguria, Emilia e settori meridionali di Lombardia e Piemonte. Fiocchi di neve che potrebbero spingersi quindi sino ai settori di pianura, seppur con accumuli assenti o piuttosto modesti. Al momento non è escluso qualche fiocco coreografico anche tra Romagna e basso Veneto, ma da confermare.

Seconda decade di dicembre dal sapore invernale al nord

Il pattern circolatorio in atto sull’Europa insisterà per gran parte della seconda decade di dicembre. L’aria fredda, quindi, riuscirà a “tracimare” più volte sulle regioni settentrionali, mantenendo le temperature vicine se non al di sotto delle medie del periodo. Saranno possibili quindi ancora gelate anche in pianura, mentre lo scarso soleggiamento dovuto al frequente passaggio di nubi o alla presenza di nebbie in pianura limiteranno anche il riscaldamento diurno, specie sui settori centro-occidentali. Non mancheranno gli impulsi instabili, in particolare tra giovedì e venerdì, che date le temperature basse potranno favorire ancora episodi nevosi a bassissima quota. Rimanete aggiornati.

