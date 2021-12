METEO – NEVE attesa in PIANURA la prossima settimana, ecco le aree interessate

Meteo invernale sull’Italia

La stagione invernale meteorologica è iniziata ufficialmente con l’avvio del mese di dicembre. Sull’Italia il tempo si presenta ancora a tratti perturbato, complice il continuo affondo sul Mediterraneo centrale di impulsi instabili dal nord Europa. Le condizioni meteorologiche si manterranno tali anche nel corso della prossima settimana, con tempo a tratti invernale, specie al centro-nord. La neve continuerà a scendere sui settori montuosi inizialmente, ma salgono le quotazioni per l’arrivo della prima neve in pianura! Vediamo nei prossimi paragrafi quando e dove.

Neve nel weekend attesa a bassa quota sul Triveneto

Meteo – Una nuova perturbazione è in avvicinamento all’Italia, portando un peggioramento del tempo entro la fine della giornata la nord e sulle regioni centrali tirreniche. L’aria fredda giunta nelle ultime ore si è “depositata” nei bassi strati della Pianura Padana, favorendo nevicate nelle prossime ore a quote piuttosto basse. In particolare i fiocchi scenderanno inizialmente attorno ai 400-500 metri nel Triveneto, con sconfinamenti sin verso i 300 metri nel Trentino-Alto Adige e nel bellunese. Qualche fiocco non è escluso tra la sera e la prossima notte anche sulle Prealpi Orobie ed Alpi Lombarde dai 400-600 metri. Deboli nevicate in arrivo anche sulla Valle d’Aosta, inizialmente coinvolgendo anche il capoluogo regionale ma con tendenza al rialzo termico nel corso del pomeriggio.

Tra domenica e lunedì torna la neve anche sull’Appennino

Gli impulsi instabili in arrivo nei prossimi giorni sul nostro Paese, saranno seguiti da masse d’aria fredde in discesa dal nord Europa. Si assisterà ad un nuovo calo delle temperature dalla prossima notte anche sulle regioni centrali, favorendo nevicate sui settori appenninici. In particolare durante la giornata di domenica la neve è attesa attorno ai 1200-1400 metri su Abruzzo, Marche ed Appennino Umbro-Laziale. Quota neve in calo dalla notte sin verso gli 800-1000 metri. Deboli nevicate saranno ancora possibili nel corso del mattino sul Triveneto, a partire dai 500-700 metri. Lunedì l’ulteriore apporto freddo favorirà deboli nevicate sull’Appennino centrale a partire dai 500-800 metri, mentre attorno ai 900-1200 metri su quello meridionale e Sicilia. Neve non solo sui rilievi, ma è in arrivo anche in pianura! Vediamo nella prossima pagina le aree interessate.