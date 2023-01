Meteo – Neve fino a quote pianeggianti: ecco l’allerta del Dipartimento di Protezione Civile

Situazione meteo attuale

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Maltempo in arrivo sulle regioni del sud Italia, complice un vortice di bassa pressione alimentato da aria di matrice artica, con un minimo di 998 hPa. Nelle prossime ore il maltempo interesserà le regioni del centro-sud, con acquazzoni e temporali ma anche nevicate a quote molto basse. Di seguito vediamo le previsioni meteo dettagliate.

Focus neve: in arrivo maltempo al centro-sud

Meteo – L’afflusso dell’aria artica ha determinato un importante calo delle temperature, che rispetto alla giornata di ieri si attestano di 5-6°C al di sotto. Come già anticipato, nella giornata odierna atteso un nuovo passaggio perturbato con maltempo soprattutto al Centro-Sud per il transito di un minimo di bassa pressione sul Tirreno centrale. Ancora neve sull’Appennino ma con fiocchi via via a quote molto basse.

Fine settimana dai connotati pienamente invernali: gli aggiornamenti

Meteo weekend – I modelli matematici concordano per il reiterarsi di condizioni meteo instabili e anche fredde. Alta pressione che dovrebbe infatti risalire dall’Atlantico vedo la Scandinavia andando ad isolare un lago di aria molto fredda tra Mediterraneo e Balcani. Una circolazione depressionaria si instaurerà al sud Italia permettendo l’insistenza di precipitazioni sulle regioni Adriatiche; sull’Appennino (specie sui versanti orientali) sono attesi accumuli decisamente abbondanti. Tra Sabato e Domenica dunque avremo maltempo, con neve a quote molto basse. Le temperature risulteranno da 4 a 6 gradi sotto media, con gelate diffuse.

Allerta meteo, ecco i dettagli del Dipartimento di Protezione Civile

Allerta meteo – Considerati gli scenari evidenziati, il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso il seguente bollettino di Vigilanza per le prossime ore:

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, Molise ed Abruzzo, con quantitativi cumulati generalmente moderati, puntualmente elevati sulla Campania tirrenica;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale ed orientale, Puglia settentrionale, resto di Basilicata e Calabria, Sicilia settentrionale e Sardegna meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del Centro-Sud, ad eccezione della Toscana, e sulla Romagna, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 400-600 m su Sardegna, sulle regioni peninsulari centrali e Campania settentrionale, in abbassamento dalla sera/notte fino ai 200-400 m su Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti su Abruzzo e Molise; al di sopra dei 600-800 m su regioni meridionali, con apporti al suolo da deboli a moderati, abbondanti alle quote più alte tra Campania meridionale e Basilicata occidentale.

