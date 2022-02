METEO – NEVE in arrivo a bassa quota su parte del nord ITALIA, ecco dove e quando

Torna la pioggia sull’Italia ad inizio settimana!

Meteo – Il lungo periodo con scarse precipitazioni sarà interrotto dall’arrivo di una perturbazione nord atlantica, anche se si tratterà solo di una breve parentesi. Il momentaneo spostamento verso ovest dei massimi barici, sta infatti determinando la momentanea ondulazione del flusso con una saccatura in discesa dal nord Atlantico verso l’Europa occidentale. Piogge in arrivo su gran parte del Paese tra lunedì e martedì, con accumuli maggiori attesi lungo il versante tirrenico, Liguria e settori a nord del Po.

Neve a bassa quota sulle regioni settentrionali

Meteo – Dopo un periodo asciutto ed a tratti mite, tra domani e martedì si assisterà ad un assaggio invernale su parte del nord Italia. L’aria fredda che nel corso delle ultime ore è giunta dai Balcani, sta favorendo la formazione di un cuscinetto d’aria fredda sulla Pianura Padana. I fenomeni in arrivo da domani, quindi, potranno assumere carattere nevoso a bassissima quota dapprima al nordovest e poi anche sul Triveneto. Richiamo mite al centro-sud, invece, con nevicate solo a quote di montagna.

Lunedì prima neve a bassa quota al nordovest

I primi fiocchi di neve sono attesi nel corso del mattino di lunedì 14 tra entroterra savonese, genovese e cuneese, a partire dai 400-500 metri con qualche fiocco più in basso tra alessandrino ed astigiano. Fenomeni in estensione nel corso del pomeriggio a tutto il nordovest, seppur di debole intensità, con quota neve attorno ai 400-500 metri, fino a 700-800 metri sulle Alpi Retiche. Quota neve in momentaneo aumento sull’Appennino Emiliano-Ligure, fino a 1200 metri, per la risalita di correnti più miti meridionali. La parte più attiva della perturbazione transiterà al nordovest ed Emilia tra la sera e la notte di martedì, quando la quota neve potrà scendere tra il Piemonte, pavese, piacentino e nell’entroterra ligure sin verso i 200-300 metri; deboli nevicate attese fino alle pianure tra alessandrino, astigiano, pavese e piacentino occidentale. Non si esclude qualche fiocco anche a ridosso di città come Torino e Milano. Vediamo nella pagina successiva dove nevicherà martedì 15 febbraio.