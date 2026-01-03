Meteo – Neve in arrivo a bassissima quota, anche in pianura; ecco dove e quando

Italia divisa tra correnti fredde e quelle più miti e piovose

Situazione sinottica a scala europea caratterizzata da un’anticiclone defilato in pieno Oceano Atlantico, mentre una saccatura si distende dalla Scandinavia sino alla Penisola Iberica. In tal modo masse d’aria fredde hanno raggiunto il centro Europa, andando ad interessare anche parte del nord Italia, mentre umide e più miti correnti occidentali transitano sulle regioni centro-meridionali, dove le condizioni meteo risultano a tratti perturbate.

Avvio di settimana tempo ancora incerto su parte del centro-sud, peggiora la notte al nord

Situazione meteorologica che si manterrà instabile anche ad avvio settimana su parte del centro-sud. Fenomeni attesi in particolare su Lazio, Campania, Salento ed occasionalmente su Umbria, Sardegna ed Abruzzo. Ancora asciutto al nord, ma con tendenza al peggioramento nottetempo con prime deboli nevicate sino a ridosso delle pianure su Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nord Toscana.

Epifania neve al Nordest e parte del centro

Meteo Epifania – Centro di bassa pressione in risalita dalla Sardegna verso il medio Tirreno richiamerà masse d’aria fredde sul nord Italia sino alle Marche e settori settentrionali tra Umbria e Toscana. Attese nevicate tra la notte ed il mattino al Nordest, nord Toscana ed a seguire anche sul nord dell’Umbria e delle Marche. Quota neve in aumento scendendo verso sud, mediamente attorno ai 1400-1600 metri sull’Appennino centrale.

Mercoledì 7 gennaio nevicate a bassissima quota anche al centro

Nel corso della notte è atteso un nuovo impulso perturbato con l’aria fredda che riuscirà a scivolare anche verso le regioni meridionali. Neve che tornerà ad interessare il Nordest, media-alta Toscana e settori settentrionali di Umbria e Marche sino a quota di pianura ed a quote collinari sul resto del centro. Nevicate in arrivo nella giornata di giovedì anche sulle regioni meridionali al di sotto dei 1000 metri. Data la distanza temporale ancora considerevole è ancora prematuro entrare in ulteriori dettagli, complice possibili variazioni di minimi di pressione e di conseguenza dell’ingresso del freddo e dei fenomeni. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.