Meteo – Flusso umido perturbato sull’Italia, sarà un weekend di maltempo

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un anticiclone defilato in pieno Oceano Atlantico, mentre una vasta saccatura è distesa dalla Scandinavia sino alla Penisola Iberica, pilotando umide correnti sud-occidentali verso il Mediterraneo centro-occidentale. In tal modo sull’Italia transitano impulsi instabili, mentre l’aria fredda rimane al momento confinata Oltralpe.

Oggi molte nubi al centro-sud con qualche fenomeno sui settori tirrenici

Weekend al via con una giornata di sabato caratterizzata da un flusso umido sud-occidentale con nubi in transito sulle regioni centro-meridionali. Precipitazioni attese tra Lazio, Campania e Molise occidentale, peggiora nottetempo anche su Marche, settori meridionali di Umbria e Toscana e nord Sardegna. Stabile sul nord Italia, ma con nubi basse e foschie sulla Pianura Padana, maggiori schiarite su Alpi e Prealpi.

Domenica di maltempo al centro e parte del sud, ancora in attesa il nord Italia

Prima domenica dell’anno che farà registrare un’ulteriore calo barico con minimo pressorio in spostamento dalla Sardegna al medio Tirreno. Attesa una giornata di maltempo sulle regioni centrali, Campania e Sardegna con precipitazioni diffuse, anche abbondanti ed a carattere temporalesco sui settori tirrenici. Asciutto sul resto d’Italia, ma con molte nubi di passaggio, fatta eccezione per Alpi e Prealpi dove insisteranno ampie schiarite. Freddi venti settentrionali su alto Adriatico, Toscana e Liguria, miti meridionali al centro-sud.

Avvio di settimana tempo ancora incerto su parte del centro-sud

Situazione meteorologica che si manterrà instabile anche ad avvio settimana su parte del centro-sud. Fenomeni attesi in particolare su Lazio, Campania, Salento ed occasionalmente su Umbria, Sardegna ed Abruzzo. Ancora asciutto al nord, ma con tendenza al peggioramento nottetempo. Epifania che vedrà l’ingresso di un’intensa perturbazione con maltempo e rischio nubifragi al centro-sud, neve a bassissima quota al nordest.

