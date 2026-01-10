Meteo – Torna il maltempo con piogge, temporali e neve: scatta l’allerta gialla della Protezione Civile su alcune regioni

Maltempo al centro-sud con piogge, temporali e quota neve in calo

Weekend al via con una giornata di sabato caratterizzata dal passaggio di un impulso freddo sull’Italia, collegato ad un centro di bassa pressione in spostamento dal medio Tirreno al basso Adriatico. Al nord attesa una giornata nel complesso asciutta su tutte le regioni, ma con alternanza di addensamenti a schiarite, attese ampie nella seconda parte di giornata specie sui settori di pianura. Al centro giornata al via con molte nubi a cui potranno essere associati fenomeni sparsi, nevosi attorno ai 700-900 metri sino a 600 metri sulla bassa Toscana. Seconda parte di giornata che farà registrare un diffuso miglioramento, salvo residui fenomeni tra Abruzzo e medio-basso Lazio, nevosi attorno ai 700-900 metri. Asciutto dalla sera con tendenza a schiarite. Al sud ed Isole mattinata di maltempo con precipitazioni irregolari, nevose sull’Appennino e rilievi delle Isole Maggiori dai 900-1100 metri. Tempo incerto anche nel corso del pomeriggio e prime ore serali con quota neve in ulteriore calo sino ad 800-1000 metri, poi tendenza al miglioramento.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, sabato 10 gennaio 2026 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici della Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Umbria meridionale, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo occidentale, Campania, Basilicata occidentale, Sardegna settentrionale e occidentale, resto di Calabria e Sicilia settentrionale ed occidentale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, sul resto del Centro-Sud, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: fino a 600-800 m sui settori alpini di confine con quantitativi cumulati deboli; al di sopra dei 1000 m in rapido calo fino a 600-800 sui settori appenninici centrali e al di sopra i 800-1000 m in calo fino a 600-800 m su Basilicata e Calabria e sui rilievi della Sicilia settentrionale, con apporti al suolo da deboli a localmente moderati a quote più alte.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale calo, nei valori minimi su tutto il Centro e il Nord, fino a marcato sui settori costieri di Toscana e Lazio. Massime in calo su tutto il Centro-Sud.

Venti: di burrasca o burrasca forte nord-occidentali su Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Da forti a burrasca dai quadranti occidentali sui settori appenninici meridionali, Puglia e Basilicata. Forti dai quadranti occidentali sul Lazio meridionale e di Favonio sul Piemonte.

Mari: da molto agitato a localmente grosso il Mare di Sardegna. Molto agitati il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e il Tirreno centro-meridionale. Molto mosso l’Adriatico, fino ad agitati il Mar Ligure e lo Ionio.

Allerta meteo gialla: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Sabato 10 gennaio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Umbria: Nera – Corno.

