METEO – NEVE precoce in EUROPA, l’INVERNO si prepara su queste ZONE, ecco quali

Europa tra prime ondulazioni e alta pressione, ecco la situazione

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Con la metà del mese di settembre arrivano le prime nevicate in Lapponia, in nord Europa mentre la nostra penisola si appresta ad affrontare una nuova perturbazione di stampo autunnale. Osservando l’attuale immagine sinottica si denota la presenza di un promontorio d’alta pressione che sta spostando i suoi massimi verso oriente. Con questa flessione, permetterà il passaggio d’aria più fresca in quota, complice delle forti piogge previste da stanotte e nella giornata di domani. Ma entriamo nel dettaglio.

Forti piogge in arrivo da domani

Meteo domani – Tra stasera e stanotte le prime piogge si manifesteranno sulla Liguria e più in generale sulle regioni del nord-ovest le prime ad essere interessate da questo peggioramento di stampo autunnale. Le precipitazioni potranno intensificarsi nella giornata di domani, giovedì 16 settembre accompagnate anche da forte attività elettrica. Da non escludersi possibili fenomeni temporaleschi a mesoscala tra il Genovese e lo Spezzino, dove le piogge potrebbero risultare alluvionali. Nel pomeriggio sono previste forti precipitazioni anche sulle coste Tirreniche della Toscana, e tra pomeriggio e sera su Pianura Padana, Veneto e Friuli. Da monitorare l’accumulo pluviometrico che localmente potrebbe oltrepassare i 100 millimetri. Nel fine settimana avremo ancora tempo instabile, grazie ad un ulteriore abbassamento del canale atlantico che permetterà il transito di piogge e nuvolosità a partire dalle regioni settentrionali.

Ancora instabilità nel weekend con piogge e maltempo diffuso

Meteo weekend – Fine settimana che vede ancora condizioni meteo instabili e perturbate, sia sulle regioni settentrionali che su quelle del centro. Il tutto in un contesto termico decisamente più autunnale, con temperature che specie al settentrione non dovrebbero oltrepassare i 25°C di massima. Ai margini le regioni meridionali dove avremo ancora qualche sprazzo di sole e annuvolamenti innocui. Nel frattempo la neve ha fatto ritorno per la prima volta in Lapponia dopo la stagione estiva.

CONTINUA A LEGGERE​