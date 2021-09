METEO – Prossimo WEEKEND tra TEMPORALI e rischio NUBIFRAGI, ma anche il ritorno del SOLE su alcune regioni

Correnti umide sud-occidentali in arrivo sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica mostra un promontorio di alta pressione su Mediterraneo centrale ed Italia, ma una saccatura depressionaria ha raggiunto la Penisola Iberica. In tale configurazione barica si vanno ad instaurare flussi di corrente sud-occidentali che vanno ad interessare la Penisola Italiana, portando molta nuvolosità in transito ad anche delle piogge. Precipitazioni che nella giornata odierna interesseranno soprattutto le regioni di Nord-Ovest e i settori alpini.

Piogge, temporali e locali nubifragi nella giornata di domani

Nella giornata di domani i flussi umidi e instabili dai quadranti sud-occidentali interesseranno maggiormente la Penisola Italiana a causa del moto verso levate della saccatura depressionaria. Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, già nella mattinata di domani avremo piogge sparse su tutte le regioni settentrionali e la Toscana, localmente anche intense, con forti temporali attesi tra l’Alta Toscana e la Liguria di Levante. Nel corso delle ore pomeridiane ancora piogge diffuse sugli stessi settori ed in serata rischio nubifragi tra Lombardia settentrionale e Trentino Alto Adige. Molto simile anche il modello europeo ECMWF, ma con violenti temporali anche sulla Toscana tra il pomeriggio e la serata, che localmente potranno assumere carattere di nubifragio provando disagi e locali allagamenti. Per entrambi i modelli maltempo in estensione al resto del Centro tra la serata e la notte su venerdì, con piogge sparse e temporali. Sul resto dell’Italia il tempo sarà più asciutto ma con cieli comunque nuvolosi.

Ancora maltempo nella giornata di venerdì

Nella giornata di venerdì le condizioni meteo continueranno ad essere instabili al Centro-Nord con piogge sparse, acquazzoni e temporali, specie sulle zone interne delle regioni centrali e al Nord-Est. Maltempo che in tale giornata si estenderà anche settori interni del Molise e ai settori centro-settentrionali di Campania e Sardegna, con fenomeni anche intensi, specie nella seconda parte della giornata. Sul resto del Sud il tempo si manterrà ancora asciutto ed avremo il picco dell’ondata di caldo, con temperature prossime ai 35°C. Vediamo ora la tendenza meteo per il weekend.

