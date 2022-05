METEO – Non solo alta pressione, ma anche TEMPORALI di calore; vediamo dove sono attesi

Prima ondata di caldo di stagione sull’Italia

L’Italia verrà interessata dalla prima ondata di caldo di stagione in questa seconda parte del mese di maggio. L’alta pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale sta già determinando temperature superiori alle medie del periodo, con primi +30°C raggiunti già in Pianura Padana. Nel corso della prossima settimana l’alta pressione subirà un ulteriore rinforzo e verrà alimentata da masse d’aria calde in risalita dal nord Africa, determinando un ulteriore aumento delle temperature anche sull’Italia.

Alta pressione, ma con disturbi a ciclo diurno

L’alta pressione non riuscirà a garantire stabilità su tutta l’Italia. Lievi infiltrazioni umide in quota manterranno un’atmosfera ancora instabile anche nei prossimi giorni, anche se con fenomeni perlopiù relegati ai settori montuosi, ma con qualche eccezione. Temporali ed acquazzoni che nel corso delle ore pomeridiane odierne prenderanno forma su Alpi, Prealpi ed occasionalmente sui settori appenninici di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Locali sconfinamenti sono attesi sui settori di pianura di Piemonte ed Emilia; situazione sostanzialmente invariata anche nel corso della giornata di domani, lunedì 16 maggio, seppur con locali temporali possibili anche sulle Murge e pianure tra Veneto, Friuli ed Emilia.

Mercoledì impulso instabile sui Balcani, Italia lambita

Instabilità in momentaneo riassorbimento nella giornata di martedì 17 maggio, quando i fenomeni diurni prenderanno forma per lo più sul Friuli, prealpi venete e sui principali comprensori montuosi appenninici centro-meridionali. Una saccatura scivolerà nella giornata di mercoledì 18 maggio sul comparto balcanico, lambendo anche l’Italia. I massimi barici del promontorio anticiclonico si manterranno infatti ad ovest dell’Italia, favorendo l’intrusione di masse d’aria relativamente più fresche, in quota, dai Balcani, con momentanea recrudescenza dell’instabilità. In particolare acquazzoni e temporali saranno possibili sulle Alpi, Piemonte, Liguria, localmente tra Lombardia ed Emilia, ma anche sui settori interni del centro-sud. A seguire cosa ci attende? Vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina!

Anticiclone in nuovo rinforzo, stop all’instabilità e caldo estivo in affermazione

Dopo il rapido impulso instabile dai Balcani, l’anticiclone subtropicale tornerà a rinforzarsi sul Mediterraneo centrale, questa volta abbracciando con i suoi massimi barici anche l’Italia. Il tempo risulterà quindi stabile su gran parte d’Italia nella seconda parte della settimana, con instabilità che tenderà ad essere confinata al più ai settori alpini. Le temperature subiranno un nuovo deciso aumento, oscillando durante le ore pomeridiane attorno ai +30°C su gran parte del Paese.

