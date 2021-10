METEO – NOVEMBRE, partenza SHOCK con forte MALTEMPO? Ecco la tendenza

In Italia tempo stabile oggi

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono generalmente stabili nella giornata odierna, fatta eccezione per qualche isolato rovescio che nel pomeriggio ha interessato la Puglia. Tale stabilità è accompagnata da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi e si inserisce in un contesto climaticamente molto freddo, soprattutto se relazionato al periodo, a causa di correnti più fredde in ingresso dai quadranti settentrionali.

Weekend in prevalenza stabile, ma non senza qualche nota di maltempo

Stiamo dunque assistendo nella giornata odierna ad uno stop dal maltempo che nei passati giorni comunque qualche disagio e qualche danno lo aveva portato, come vedremo anche nel presente editoriale. Tale pausa risulterà tuttavia breve: nonostante si prospetti infatti una nuova spinta dell’Alta pressione azzorriana sulla nostra Penisola nel weekend ormai alle porte, persisteranno infiltrazioni di correnti più fredde e instabili provenienti proprio dal settore balcanico responsabili della formazione di qualche pioggia (scopri dove).

Super ottobrata in arrivo per la prossima settimana, proiettiamoci sul lungo termine

A seguito di un weekend in cui l’Alta pressione inizierà a risalire di latitudine espandendosi verso la nostra Penisola, ma in cui permarrà ancora qualche nota di maltempo come accennato in precedenza, nella prossima settimana il campo anticiclonico subirà un netto rinforzo, con le correnti fredde che finiranno per abbandonare definitivamente lo stivale. Ciò determinerà una serie di conseguenze che abbiamo già affrontare in un apposito editoriale. Proiettiamoci quindi ora sul lungo termine e in particolare direttamente a novembre.

