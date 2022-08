METEO – NUBIFRAGIO ha provocato allagamenti e disagi ieri ad Abbadia San Salvatore, Monte Amiata

Italia nella morsa dei temporali

La stagione estiva si avvia verso la conclusione. Il fisiologico invecchiamento stagionale degli anticicloni ha determinato nelle ultime settimane anche un indebolimento del campo barico sul Continente europeo. Infiltrazioni in quota dapprima fresche dai quadranti nord-orientali e successivamente oceaniche, hanno favorito una seconda parte di agosto particolarmente instabile sull’Italia. Temporali a prevalente ciclo diurno che hanno determinato forti disagi e locali danni laddove sono risultati particolarmente intensi. Attenzione anche per la giornata odierna, con la Protezione Civile che ha diramato un’altra allerta meteo per rischio forti temporali.

Ieri maltempo su molte regioni d’Italia

Forti temporali hanno interessato diverse regioni nella giornata di ieri, sabato 27 agosto. Nel corso del mattino è stato il turno di Trentino, veronese e Lombardia nord-orientale dove forti temporali hanno scaricato al suolo localmente oltre 50 mm di pioggia. Nel corso del pomeriggio il riscaldamento solare nei bassi strati ha dato vita a celle temporalesche lungo tutto l’Appennino e zone interne del centro. I fenomeni più intensi si sono registrati tra Abruzzo, Marche, alto Lazio e Toscana dove localmente sono caduti sino a 70 mm di pioggia. Grandinate e fulminazioni, purtroppo anche mortali, hanno accompagnato spesso la fenomenologia.

Nubifragio sul Monte Amiata, quasi 50 mm di pioggia ad Abbadia San Salvatore

Il maltempo non ha risparmiato la Toscana. Nel corso del pomeriggio di ieri forti temporali hanno preso vita sui settori appenninici e collinari, colpendo in particolare il senese. Un intenso temporale si è in particolare abbattuto nel corso del pomeriggio sul Monte Amiata, riversando al suolo oltre 40 mm di pioggia in meno di un’ora. La stazione meteorologica di Abbadia San Salvatore, della rete del servizio idrologico regionale, ha rilevato un accumulo pluviometrico orario di 45.8 mm; tale accumulo in un range temporale di 1 ora, secondo la statistica, avrebbe tempi di ritorno di circa 9 anni. Inevitabili i disagi con strade divenute in pochi minuti dei veri e propri fiumi di acqua e detriti. Disagi alla circolazione, ma fortunatamente non si registrano particolari danni.

Rischio temporali anche nelle prossime ore

Dopo una mattinata decisamente stabile e con ampie schiarite, l’instabilità tornerà ad interessare nel corso del pomeriggio nuovamente la Toscana. Acquazzoni e temporali che prenderanno nuovamente forma sui settori interni, coinvolgendo anche l’area del Monte Amiata. Non si escludono nuovi nubifragi e grandinate, attenzione anche alle fulminazioni. Miglioramento serale con fenomeni in definitiva attenuazione nottetempo.

