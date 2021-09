METEO – Nuova IRRUZIONE di MALTEMPO con TEMPORALI in arrivo verso l’ITALIA: ecco dove e quando colpirà

Tempo via via in miglioramento in Italia

Sono attualmente in corso gli ultimi rovesci e temporali che sulla nostra Penisola soprattutto nel corso di questo pomeriggio sono risultati localizzati. In particolare, nuclei temporaleschi poco estesi si sono generati e sviluppati all’interno delle zone interne di regioni come Campania, Calabria, Sardegna. Nelle prossime ore tuttavia, grazie all’allontanamento delle correnti perturbate verso il settore balcanico, le condizioni meteo andranno migliorando con l’attenuazione e l’esaurimento dei fenomeni.

Timida ripresa dell’Anticiclone africano

L’allontanamento e il successivo abbandono delle correnti perturbate di natura atlantica che nel nostro Paese negli scorsi giorni hanno provocato condizioni di violento maltempo in particolare sulle regioni meridionali e in Calabria, dove i danni sono stati particolarmente ingenti, favoriranno una timida ripresa dell’Anticiclone africano. Tuttavia sarà destinata a durare non più di una manciata di ore: a partire da martedì 14 settembre infatti, i primi rovesci torneranno a riversarsi sul suolo nazionale a partire dall’estremo nordovest.

Primo peggioramento martedì, preludio di un peggioramento più esteso

Il primo peggioramento previsto per la giornata di martedì 14 settembre sarà dovuto essenzialmente all’avanzamento di un cavo perturbato di matrice atlantica che inizialmente si centrerà in Francia, per poi interessare tuttavia in maniera più diretta la nostra Penisola. Quest’evoluzione proposta dai principali centri di calcolo va suggerendo quindi un peggioramento in estensione su alcuni settori italiani, vediamo quali.

CONTINUA A LEGGERE.