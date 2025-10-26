Meteo – Cavo perturbato in transito, ancora qualche rovescio in arrivo con l’esordio della nuova settimana: i dettagli

Maggiore stabilità sull’Italia

Nella giornata odierna si assiste sulla nostra Penisola a maggiore stabilità e bel tempo grazie ad un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo che ha determinato anche l’avanzamento di schiarite talvolta ampie. I cieli risultano così perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con maggiori addensamenti sul medio-basso versante tirrenico, dove in effetti qualche piovasco riesce ancora ad azionarsi.

Ancora qualche debole piovasco e rovescio in arrivo nelle prossime ore

Qualche debole piovasco e rovescio potrebbe raggiungere ancora una parte del Paese nel corso delle prossime ore, a causa dell’afflusso persistente di correnti più fresche e instabili di matrice atlantica sul Mediterraneo centrale. In quel caso, il maltempo potrebbe concentrarsi principalmente tra Lazio e Campania, con fenomeni perlopiù blandi o moderati. Le temperature, in questo contesto, rimarranno stazionarie o risulteranno in alcuni casi in lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Scenario nuovamente cambiato per domani

Se, fino a qualche aggiornamento fa, le condizioni meteo erano previste ulteriormente migliorare per domani lunedì 27 ottobre, adesso il passaggio di un rapido e lieve cavo perturbato potrebbe ancora alimentare qualche nota di maltempo, per la prossima notte, sul basso versante tirrenico e sulla Puglia, stando a quanto prospettano attualmente i principali centri di calcolo. Le piogge si concentrerebbero principalmente sulla Calabria tirrenica, risultano lì localmente anche intense.

Miglioramento a seguire e ritorno della generale stabilità

Il miglioramento raggiungerebbe comunque la nostra Penisola entro il pomeriggio di domani lunedì 27 ottobre, con condizioni meteo che torneranno quindi generalmente stabili e asciutte, con al più nevicate sul settore alpino, specie del versante estero, a quote di montagna. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente una nuova diminuzione su valori anche inferiori alla media di riferimento grazie all’ingresso di correnti più fresche provenienti da latitudini più settentrionali.

