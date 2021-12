METEO – Nuova IRRUZIONE POLARE in arrivo in ITALIA, WEEKEND compromesso con MALTEMPO e NEVE a BASSA QUOTA

Oggi il maltempo si sposta al centro-sud, meglio al nord

Nella giornata odierna abbiamo assistito a condizioni meteo ancora perturbate, con il fronte instabile che, dopo aver colpito il nord portando la neve finanche in pianura ieri, si è spostato quest’oggi sulle regioni centro-meridionali, dove si sono abbattuti piogge e occasionali temporali, con precipitazioni nevose anche sotto i 1.000 metri sull’Appennino centrale. Nelle prossime ore il maltempo continuerà ad azionarsi al centro-sud con piogge, possibili temporali e nevicate fino a bassa montagna (ecco dove).

Nuova irruzione polare per domani, torna la neve in pianura in alcune aree del nord

Assisteremo nella giornata di domani venerdì 10 dicembre all’ennesimo impulso di matrice polare marittima di questa prima decade di dicembre, nonché prima decade di inverno meteorologico. La neve potrebbe ritornare in pianura su alcune aree del nord e in particolare su Emilia e su Lombardia sudoccidentale, con parziale coinvolgimento plausibile anche di Milano. Neve a quote molto basse su alta Toscana e Liguria di Levante, con piogge e temporali anche intensi che torneranno ad interessare il medio-basso versante tirrenico entro sera, con neve finanche i 500/800 metri sull’Appennino centrale e viterbese fino ad arrivare ai 1.200/1.300 metri su quello calabrese.

Weekend compromesso dal maltempo

La suddetta perturbazione polare marittima comprometterà le condizioni meteo della nostra Penisola anche nel corso del prossimo weekend. Stando infatti a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, il maltempo continuerà ad agire sullo stivale, in maniera localmente anche intensa e con nevicate a quote basse, come vedremo nel prossimo paragrafo. Instabilità che comunque interesserà esclusivamente il centro-sud, tagliando di netto il nord.

