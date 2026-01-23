Meteo – Nuova irruzione polare in arrivo la prossima settimana, con possibili nubifragi e grandinate: i dettagli

Tempo instabile in Italia

Piogge e rovesci avanzano già dalla seconda parte di ieri sulla Sardegna, quando hanno peraltro raggiunto anche la Liguria occidentale, dove fiocchi sono scesi fino a quote collinari. Oggi il maltempo si estende ulteriormente non solo sul nordovest, dove la neve scende fino a quote di pianura, ma anche sul medio Tirreno, da dove sconfinano occasionalmente fenomeni verso il versante adriatico. Le temperature, in questo contesto, subiranno una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore al nord.

Weekend foriero di maltempo con temperature in abbassamento

Il Weekend alle porte del nostro Paese risulterà, a conti fatti, foriero di maltempo che presenterà spesso connotati anche invernali, specie al nord, dove la neve potrà riversarsi fin sui 300/500 metri di quota nel cuneese nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio e a quote collinari in generale al nord. Le temperature si abbasseranno invece al centro-sud, con la quota neve che scenderà fin sui 1.000/1.200 metri sull’Appennino centrale.

Avvio di settimana verso un relativo e temporaneo miglioramento

L’inizio della prossima settimana vedrà un relativo e temporaneo miglioramento che si inserisce peraltro in un contesto che rimarrà ancora perturbato, soprattutto nella giornata di lunedì 26 gennaio, quando piogge, temporali e possibili locali nubifragi coinvolgeranno la Puglia anche in maniera incessante. Fenomeni sono attesi anche sulla Sicilia tirrenica, dove la neve si attesterà a partire dai 1.100/1.200 metri, comunque in graduale esaurimento nella prima metà di martedì 27. Un nuovo peggioramento avanzerà tuttavia sull’Italia a partire già dalla seconda parte del giorno stesso, come vedremo anche nel prossimo paragrafo.

Maltempo polare in arrivo anche nella prossima settimana, con possibili nubifragi e grandinate

Una nuova perturbazione di stampo polare marittimo si farà strada sull’Italia a partire dalla seconda metà di martedì 27 gennaio, interessando dapprima le regioni nordoccidentali e la Sardegna occidentale ed estendendosi successivamente sul resto del Paese. Non sono esclusi fenomeni intensi e a locale carattere di nubifragio specie sulle aree più esposte, nonché quelle tirreniche e nemmeno grandinate. La neve scenderà a quote quantomeno di bassa montagna, specie sull’Appennino settentrionale e al nord: tuttavia, trattandosi di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

