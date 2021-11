METEO – Nuovi impulsi INVERNALI per inizio DICEMBRE, la stagione è pronta alla carica in ITALIA. Le PREVISIONI

Nevicate attualmente in corso al nord intorno ai 300-500 metri di quota specie a ridosso dei settori Alpini; sull’Appennino neve fino ai 1300-1400 metri. Nel corso della giornata grazie al maggiore ingresso di freddo in quota vedremo un brusco calo della quota neve anche al centro Italia: specie sull’Appennino Tosco Emiliano e sull’Umbria i fiocchi potranno raggiungere i 500-800 metri di quota; neve al di sotto dei 1000 metri attesa in serata sull’Appennino tra Lazio e Abruzzo. Giornata di domani lunedì 29 novembre favorevole per precipitazioni nevose a quote ulteriormente più basse sulle regioni centrali, con fiocchi fino in collina. Da martedì poi vivremo un progressivo miglioramento delle condizioni meteo grazie all’allontanamento della saccatura.

Primi giorni di dicembre con un nuovo impulso artico

Ipotesi di tempo invernale per i primi giorni di dicembre, con l’arrivo di una nuova saccatura accompagnata da un centro di bassa pressione e aria fredda in quota. Questa fase di maltempo potrebbe rappresentare una vera e propria replica di quanto accaduto in questo fine settimana, con neve a bassa quota al settentrione ed in montagna (con accumuli anche copiosi) sull’Appennino. Modelli che sembrano concordi per il momento, ma per avere ulteriori conferme dovremo aspettare i prossimi aggiornamenti meteo. Seguiteci per avere maggiori informazioni a riguardo!