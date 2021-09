METEO – Nuovo ATTACCO di MALTEMPO in arrivo in ITALIA con TEMPORALI e NUBIFRAGI, ecco quando e dove

Esplode l’autunno ma non per tutti

E’ da diversi giorni che assistiamo sulla nostra Penisola ad un’ondata di maltempo che è stata causata dal transito di un cavo perturbato di natura atlantica. E’ esploso l’autunno ma non per tutti: piogge e temporali anche violenti si sono infatti riversati sul suolo nazionale, ma solo sulle regioni centro-settentrionali. Il sud è anzi rimasto sotto le grinfie di un richiamo di aria calda di matrice africana a causa proprio della perturbazione responsabile di questi fenomeni, fermatasi troppo a nord per portare maltempo anche al meridione, dove si raggiungono elevate temperature nonostante i cieli non sempre limpidissimi.

Anche oggi maltempo

Nella giornata odierna è andato un po’ ripetendosi lo scenario già vissuto ed osservato nel corso dei passati giorni. L’instabilità continua ad interessare nella fattispecie di oggi il nord con la formazione e lo sviluppo di locali temporali sull’Appennino Tosco-Emiliano che sono poi successivamente sconfinati sull’Emilia-Romagna. Nelle prossime ore, mentre qui le condizioni meteo tenderanno a migliorare, un ulteriore peggioramento interesserà le zone più settentrionali dello stivale (scopri quali).

Nuovo attacco perturbato in arrivo sull’Italia

Sembra ormai si sia spalancata la porta atlantica: le correnti perturbate sembrano infatti raggiungere l’Italia più facilmente. Non ci sarà tempo di riprendersi dall’attuale perturbazione che già nella giornata di domani domenica 19 settembre, i principali centri di calcolo hanno confermato l’arrivo di un nuovo impulso perturbato, questa volta accompagnato da aria ancora più fresca di natura nordatlantica. Per questo, come vedremo nel prossimo paragrafo, anche la neve farà la sua comparsa.

CONTINUA A LEGGERE.