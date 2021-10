METEO – Nuovo IMPULSO di MALTEMPO: altre PIOGGE e possibili TEMPORALI, ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

In serata instabilità isolata o sparsa al centro-sud

Continuiamo ad assistere a condizioni meteo mediamente perturbate sulla nostra Penisola, quest’oggi causate dall’avanzamento di una nuova goccia fredda in arrivo dal settore balcanico, che alimenta una ciclogenesi tra la Sardegna e la Sicilia. Ne è derivato un pomeriggio di maltempo non solo per la Sicilia, ma anche per la Calabria jonica e il basso Lazio, con fenomeni che attualmente stanno interessando anche la Romagna e le Marche. Sia pur con una tendenza a migliorare, rovesci persisteranno in queste zone in serata in maniera più localizzata.

Domani maltempo abbraccerà buona parte del sud peninsulare

Il minimo depressionario suddetto, formatosi tra Sardegna e Sicilia, attraverserà nella giornata di domani domenica 10 ottobre le regioni meridionali, portando proprio al sud (soprattutto peninsulare) piogge e temporali sparsi o diffusi. Correnti nordorientali che origineranno precipitazioni sulle regioni centrali adriatiche, che assumeranno carattere nevoso sull’Appennino abruzzese a partire dai 1.700/1.900 metri. Il tutto sarà accompagnato da un calo delle temperature generale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Campania e Sicilia, su Marche, Abruzzo, Molise e sui settori adriatici di Triveneto ed Emilia-Romagna, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale calo, anche sensibile nei valori minimi al Nord e nei valori massimi sulle regioni meridionali peninsulari. Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali su Toscana, Lazio centro-settentrionale, Umbria, versanti adriatici centro-settentrionali, Puglia, settori ionici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, versanti tirrenici della Campania, Sicilia, settori settentrionali e orientali della Sardegna, con rinforzi di burrasca al mattino su Toscana, Sardegna e fino alla sera sull’Adriatico settentrionale. Mari: molto mossi il Tirreno, il Mare e Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, l’Adriatico centro-settentrionale; dal pomeriggio tendenti a molto mossi i restanti bacini centro-meridionali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

