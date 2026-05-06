Meteo – Nuovo impulso di maltempo in arrivo nel Weekend, con possibili locali nubifragi: i dettagli

Instabilità ancora protagonista quest’oggi in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano ancora mediamente perturbate, come da qualche giorno a questa parte, complice un flusso atlantico sbilanciato verso il vecchio continente e il Mediterraneo centrale. Piogge e occasionali temporali investono principalmente il centro-nord, anche se isolati temporali nel corso di questo pomeriggio hanno preso vita sui settori più interni del meridione.

Maltempo in espansione nelle prossime ore

Al netto di quanto scritto nel precedente paragrafo, nel corso delle prossime ore il maltempo tenderà ad estendersi ulteriormente sulla nostra Penisola, coinvolgendo le regioni centrali soprattutto di sponda tirrenica, ma anche parte del meridione peninsulare, con rovesci in transito sulla Campania e da cui sconfineranno fin su Molise e Basilicata. Qualche nota di maltempo insisterà anche al settentrione (specie, ma non solo, al nordovest), con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, mantenendosi intorno alla media di riferimento.

Italia ostaggio delle piogge e dei temporali anche nei prossimi giorni

L’Italia rimarrà ostaggio delle piogge e dei temporali anche nei prossimi giorni, con la giornata di venerdì 8 maggio che vedrà pertanto lo spostamento del fronte instabile più a sud: a quel punto, infatti, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, il maltempo si concentrerà principalmente al centro-sud, con qualche rovescio residuale comunque in attivazione al nord, specie in Emilia-Romagna. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, mantenendosi intorno alla media di riferimento.

Nuovo impulso di maltempo nel Weekend

Un relativo miglioramento delle condizioni meteo riguarderà la nostra Penisola nella prima metà di sabato 9 maggio, a seguito della quale un nuovo impulso perturbato di stampo atlantico si farà strada sul nostro Paese, con piogge, temporali e possibili locali nubifragi che si concentreranno, ancora una volta, principalmente al centro-nord. Non è comunque escluso un parziale coinvolgimento del meridione, Sicilia inclusa, con il passaggio di rovesci e possibili temporali mediamente più blandi e più sparsi rispetto a quanto si osserverà poco più a nord. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni o risulteranno al più in lieve e ulteriore diminuzione.

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