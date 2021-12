METEO – Nuovo IMPULSO PERTURBATO con rinnovato MALTEMPO: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Serata con maltempo residuo in Italia

Le condizioni meteo all’interno di alcune aree della nostra Penisola rimarranno perturbate in serata. Il fronte di maltempo che ha colpito nel corso della giornata odierna principalmente i settori tirrenici centrali si sta spostando verso sud, colpendo la Campania e, in tarda serata, anche la Calabria tirrenica. I rovesci localmente potrebbero risultare anche intensi anche se difficilmente accompagnati da attività elettrica. Miglioramento atteso (e già in atto) invece sulle regioni centrali tirreniche sebbene in un contesto perlopiù nuvoloso.

Nuovo impulso perturbato atteso per domani

Il maltempo continuerà ad intermittenza a colpire i settori tirrenici della Calabria almeno fino al mattino di domani lunedì 27 dicembre. A seguire, contemporaneamente ad un miglioramento atteso su queste aree, un nuovo peggioramento sembra avanzare dai quadranti occidentali a causa di un nuovo impulso perturbato di stampo atlantico. Dal pomeriggio o tardo pomeriggio un altro fronte di maltempo interesserà la Sardegna per poi estendersi ai settori tirrenici centrali e in Sicilia. Possibili rovesci anche in Emilia-Romagna che saranno ovunque mediamente deboli o moderati. Sarà invece relativamente più stabile e asciutto altrove.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto centro-meridionale, Emilia-Romagna, resto del Centro-Sud, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, in particolare su Toscana meridionale, Lazio occidentale e meridionale, Campania settentrionale, settori occidentali di Sicilia e Calabria centrale. Nevicate: mediamente al di sopra dei 1300-1400 m sui settori alpini centro-occidentali con apporti al suolo deboli o localmente moderati. Visibilità: nottetempo e fino al mattino nebbie diffuse sulla Pianura Padana. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: forti occidentali su Sardegna in estensione a Sicilia centro-occidentale. Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale settore Ovest e lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

