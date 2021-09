METEO – Nuovo IMPULSO PERTURBATO in arrivo nel WEEKEND con TEMPORALI, CALO TERMICO e NEVE, ma non ovunque

Cavo perturbato in affondo sull’Italia

Evidente dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico il peggioramento che nella giornata odierna ha interessato le regioni centro-settentrionali del Paese attraverso forti piogge e temporali che talvolta hanno portato alcuni disagi, come nel caso delle zone dell’alta Toscana. Nelle prossime ore la situazione non accennerà a migliorare, con l’instabilità innescata dal passaggio di un cavo perturbato di natura atlantica in affondo sull’Italia.

Allerta meteo arancione per oggi tra alta Toscana e Liguria di Levante

Che la situazione volgesse al forte maltempo non è stata una sorpresa: d’altronde nella giornata di ieri la Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo codice arancione per le aree comprese tra la Liguria di Levante e l’alta Toscana, laddove si sono segnalati i disagi come scritto in precedenza. Giunge sullo stivale il primo squillo di quest’autunno, anche se non ovunque: sulle regioni meridionali del Paese infatti si sono localmente raggiunti picchi fino a +36°C per effetti di un richiamo caldo causato dalla stessa perturbazione.

Nuovo attacco perturbato nel weekend

Data la situazione attuale, cosa ci si prospetta nel prossimo weekend? I principali centri di calcolo sembrano unidirezionalmente propendere per una nuova ondata di maltempo causata da un ulteriore impulso perturbato di natura nordatlantica, portatrice questa volta di aria più fresca in quota. Ciò causerà dunque rinnovata instabilità con temporali e il ritorno della neve in montagna, in particolare sulle Alpi nordoccidentali comunque oltre i 2.000 metri nella giornata di domenica 19 settembre. Ma sarà così ovunque? Non proprio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

