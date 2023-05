Meteo – Nuovo miglioramento in arrivo nelle prossime ore in Italia, dopo i temporali pomeridiani: i dettagli

Circolazione depressionaria attiva sul Mediterraneo

Rimane comunque perennemente attiva una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale, responsabile non solo oggi, ma anche degli ultimi giorni, di piogge e temporali termoconvettivi in formazione e sviluppo nelle ore pomeridiane nelle aree più interne del Paese. Anche nella giornata odierna, come vedremo nel prossimo paragrafo, l’Italia è stata interessata da fenomenologia di questo tipo.

Anche oggi piogge e temporali nel pomeriggio nelle aree più interne del Paese

Anche nella giornata odierna, così come nelle ultime, abbiamo assistito nel corso di questo pomeriggio alla formazione e allo sviluppo di piogge e temporali termoconvettivi che si sono concentrati principalmente lungo l’arco alpino e la dorsale appenninica, con occasionali sconfinamenti fin sulle aree meno interne del Paese. In linea di massima, le condizioni meteo sono risultate stabili e asciutte lungo la fascia costiera, fatta qualche eccezione localizzata.

Miglioramento in arrivo nelle prossime ore in Italia

Proprio come avviene sovente di recente, le condizioni meteo progrediranno verso un miglioramento nel corso delle prossime ore sulla nostra Penisola e in particolare a seguito dell’ora del tramonto. Stando infatti a quanto prospettano anche i principali centri di calcolo, i fenomeni attualmente ancora in azione in alcune zone dello stivale andranno verso un generale esaurimento in serata, fatto salvo qualche possibile eccezione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche isolata eccezione di maltempo potrebbe protrarsi nel cuneese nelle prossime ore

Qualche isolata eccezione di maltempo potrebbe ancora interessare nelle prossime ore la nostra Penisola in particolare in Piemonte e più precisamente nel cuneese, con rovesci comunque perlopiù di debole o moderata intensità. Sul resto dell’Italia invece le condizioni meteo torneranno generalmente stabili e asciutte e accompagnate persino da schiarite quantomeno parziali anche nelle aree coinvolte dall’instabilità nel corso di questo pomeriggio.

