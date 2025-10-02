Meteo – Nuovo peggioramento a cavallo tra il Weekend e l’inizio della prossima settimana in Italia: i dettagli

Piogge e temporali insistono ancora sull’Italia, anche se in esaurimento

Piogge e temporali continuano ad imperversare sui diversi settori della nostra Penisola, anche se appaiono in graduale esaurimento in queste ore grazie ad un timido aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, portato da un nuovo tentativo di risalita da parte dell’Anticiclone. Persisteranno comunque rovesci in forma residuale e isolata sullo stivale in serata, in un contesto termico previsto in generale diminuzione.

Domani residua instabilità

Il vortice depressionario si sposterà, nella giornata di domani venerdì 3 ottobre, verso est, con una residua circolazione depressionaria che potrebbe in particolare interessare la Puglia centro-meridionale, dove potranno pertanto ancora attivarsi dei rovesci, mediamente moderati. Altrove, le condizioni meteo appariranno invece relativamente più stabili e asciutte, sintomo della risalita dell’Anticiclone azzorriano, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Prima parte del Weekend generalmente stabile e asciutta

L’Anticiclone azzorriano riprenderà, anche se temporaneamente, il controllo totale del Mediterraneo centro-occidentale entro la giornata di sabato 4 ottobre. Per allora, infatti, e stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le condizioni meteo torneranno generalmente stabili e asciutte sull’Italia, con temperature in lieve ripresa. La risalita dell’Anticiclone verrà tuttavia stroncata già dalla giornata successiva, quella di domenica 5, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nuovo peggioramento in arrivo da domenica

Una nuova saccatura depressionaria di origine questa volta nordatlantica sembra affondare in direzione del nostro Paese a partire già dalla giornata di domenica 5 ottobre. Ciò innescherà una parentesi di maltempo altrettanto breve e che potrà protrarsi fino ad al massimo la giornata di martedì 7, con piogge e temporali che si concentreranno principalmente sulle regioni centro-meridionali, coinvolgendo maggiormente il versante adriatico e il basso versante tirrenico. Qualche nota di maltempo potrebbe non escludere del tutto il nord, in particolare proprio per domenica, con temperature che, tuttavia, non non subiranno paradossalmente significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

